APEX-Mali : Vers la création d’un Fonds d’Appui à la Promotion des Exportations - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique APEX-Mali : Vers la création d’un Fonds d’Appui à la Promotion des Exportations Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | Le Tjikan

Tweet

L’Agence pour la Promotion des Exportations du Mali (APEX-Mali), a tenu hier dans la salle de conférence du Ministère du Commerce, la 6ème session ordinaire de son conseil d’administration. C’était sous la présidence de la présidente dudit conseil, Mme AlwataIchataSahien présence du Directeur Général de l’Agence, M. Abdoulaye Sanogo.



L’ordre du jour de ce conseil portait sur l’examen et l’adoption du projet de budget programme au titre de l’année 2018 et celui de l’accord d’établissement et de l’organigramme modifié de l’agence.







En effet, l’Agence pour la Promotion des Exportations du Mali a élaboré au cours de l’année 2017, avec le soutien du Centre du Commerce International à Genève, une feuille de route pour l’amélioration de ses performances. Elle s’est fixée une vision, celle d’être professionnelle.



Il s’agissait, selon la présidente du conseil d’administration, Mme AlwataIchataSahi, d’adapter les services fournis afin de répondre au mieux aux attentes des exportateurs maliens qui constituent les leviers de développement des exportations.



« Ces acquis seront consolidés en 2018. En particulier, la stratégie nationale de promotion et de développement des exportations qui constituera le cadre logique de référence pour les multiples actions à venir de l’APEX-Mali », a souligné la présidente du conseil d’administration. Qui a évoqué l’épineuse question de la faiblesse des moyens humains et financiers dont souffre l’agence depuis sa création et qui, de par la spécificité de sa mission d’appui aux exportations, ne génère pas de ressources propres.



« Cette situation nous interpelle tous à tous les niveaux. Nous devons continuer à réfléchir sur les solutions éventuelles en vue de la création d’un Fonds d’Appui à la Promotion des Exportations à travers une redevance sur les certificats d’origine des marchandises destinées à l’exportation en contre partie des services fournis par l’agence », a indiqué Mme AlwataIchataSahi.



D’ores et déjà, au titre de l’année 2018, le projet de budget programme de l’APEX-Mali tient compte de la dotation initiale mise à sa disposition dans le budget d’Etat. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 289.275.000 FCFA dont 162.275.000 FCFA sur le budget national.



« Je reste confiante que cette année 2018 sera meilleure que les années antérieures en termes de mobilisation des ressources et de renforcement des capacités des acteurs. Les défis sont certes énormes mais de sérieux atouts existent qui permettent de croire qu’ils pourront être relevés avec succès », a conclu la présidente du conseil d’administration de l’APEX-Mali.



Adama DAO