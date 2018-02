Changement climatique : « une opportunité pour le Mali », selon des spécialistes - abamako.com

La septième édition du Forum environnemental national s’est ouverte ce jeudi 15 février à Bamako. Le FENA a pour objectif de créer un espace de réflexion, de discussion et de plaidoyer sur les enjeux liés au climat, à la sécurité et au développement durable au Mali. Au cours de cette rencontre, certains spécialistes ont déclaré que le changement climatique est aussi une opportunité pour le Mali.



Cette édition du FENA a pour thème: "La Finance climatique, la transition énergétique et les emplois verts pour une paix durable au Mali" L'événement est organisé par l'ONG Mali-Folkecenter et le Ministère malien de l'Environnement. Dans son discours d'ouverture, la ministre Keïta Aïda M'bo a rassuré les participants que les recommandations issues de ce forum seront traduites en action concrète par son département.

“Le changement climatique est aussi une opportunité pour le Mali et le monde entier”. La déclaration est du président de l'ONG Mali-Folkecenter co-organisateur du Forum environnemental national. Selon Dr Ibrahim Togola, l'Afrique est le continent le plus touché par les changements climatiques. Cependant, il estime que ce phénomène permet de créer plusieurs emplois verts, de remettre en cause nos modes de vie et de retourner à certaines de nos pratiques anciennes.

