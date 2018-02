Cri de cœur Toi, tu es quel citoyen? - abamako.com

Cri de cœur Toi, tu es quel citoyen? Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | Le Dénonciateur

Cela fait longtemps que tu cries et tu critiques. Tu es quel citoyen ? Tu es pessimiste, tu n’as pas de vision et de plan, tu es quel citoyen ? Tu tournes en rond, tu vis au jour le jour, tu es quel citoyen ? Ton travail se résume à des critiques et à des insultes à l’égard de tes proches et du pouvoir, sans proposer, tu es quel citoyen ?



Tu dis que les dirigeants sont mauvais, mais toi tu verses des ordures sur la voie publique, tu es quel citoyen ? Tu dis qu’on ne crée pas d’emploi, mais tu refuses de chercher le savoir, tu es quel citoyen ? Tu dis qu’on ne crée pas d’emploi, mais tu préfères prendre du thé à la devanture des concessions, tu es quel citoyen ? Tu dis que les enfants d’aujourd’hui ne sont pas éduqués, mais tu frappes ta femme devant tes enfants, tu es quel citoyen ?



Tu dis que les enfants d’aujourd’hui ne respectent pas leurs parents, mais tu insultes ton mari au vu et au su de ses parents et de tes enfants, tu es quelle citoyenne ? Tu dis que les hommes d’aujourd’hui sont mauvais, mais tu viens de trahir un de tes parents, tu es quelle citoyenne ?



Tu es ministre, tu dis au peuple que tu veux son bien, mais tu préfères abuser de leurs ressources pour remplir tes poches, tu es quel citoyen ?



Tu dis que tu es député et que tu parles au nom de ton peuple, mais tu ne les rends jamais visite, tu es quel citoyen ? Tu dis qu’on ne te paies pas bien, mais tu ne travailles pas bien, tu es quel citoyen ? Tu dis que tu es fervent religieux, mais tu n’as aucune bonne attitude, tu es quel citoyen ? Tu dis que les autres ont leur pantalons troués, mais tu oublies que ta culotte est déchirée, tu es quel citoyen ?



Tu dis que les autorités sont corruptrices, mais tu viens d’escroquer ton frère dans le commerce, tu es quel citoyen ? Tu dis que les femmes sont infidèles, mais tu viens de coucher avec la femme de ton voisin, tu es quel citoyen ?



Tu dis que les hommes ne respectent pas les femmes, mais tu as un grenier de copains, tu es quelle citoyenne ?



Maintenant, c’est à toi de voir…



SOURCE LE DENONCIATEUR: Yacouba Dao