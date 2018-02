KOULIKORO: une fillette de 10 ans été victime de viol - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région KOULIKORO: une fillette de 10 ans été victime de viol Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | Studio Tamani

© Autre presse par DR

Mali: lutte contre la gale dans les prisons

Tweet

KOULIKORO: une fillette de 10 ans été victime de viol le mercredi dernier à Koulikoro. La victime mendiait avec sa sœur jumelle lorsqu'elle a été contraint et abusée par son agresseur. Le présumé auteur est toujours en fuite et une enquête a été ouverte. Le violeur serait un jeune homme de plus 10 ans.