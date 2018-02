Mairie de la Commune I : Le maire Mamadou B Keita sur la sellette - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mairie de la Commune I : Le maire Mamadou B Keita sur la sellette Publié le vendredi 16 fevrier 2018 | Le challenger

Tweet

Certains conseillers de la commune I du district de Bamako reprochent au maire Mamadou B Kéïta plusieurs griefs dont des recrutements massifs, des achats et de passations de marché publics sans délibération du conseil communal.



Datée du 2 février 2018, cette lettre signée parTimoté Dacko et Boubacar Sangaré tous conseillers de la mairie de la commune I dont Le Challenger a pu obtenir une copie porte sur des « dénonciations des malversations dans la gestion de la mairie de la commune I ». Les élus signataires demandent aussi la mise à disposition des documents administratifs. La gestion de la mairie, peut on lire dans la correspondance, est entachée d’irrégularités en violation du code des collectivités. Les griefs formulés contre le maire sont entre autres : recrutements massifs sans délibération du conseil communal, achats de véhicules, et des passations de marchés pour la réfection des centres secondaires d’Etat civil sans appels d’offres.



Les deux conseillers exigent des documents relatifs aux passations de marchés de janvier à décembre 2017. « Nous demandons de bien vouloir nous délivrer les documents relatifs aux passations de marchés de janviers à décembre 2017 », exigent-ils.



Affaire à suivre



M L Fofana



Source: Le Challenger