Commune rurale de Flamanan dans le cercle de Yanfolila : -Un collectif de paysans dénonce des expropriations forcées de leurs champs par le maire Féré Diakité

Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Aujourd`hui

Plus de 358 paysans concernés portant sur 5 516 hectares



Les paysans Bwa, Senoufou, Minianka installés dans la commune rurale de Flamanan (Koussan) dans le cercle de Yonfolila ne savent plus à quel saint se vouer. Pour cause : le maire de cette localité vient d’introduire une nouvelle mesure limitant à 5 hectares seulement l’espace que peut cultiver un paysan non ressortissant de ladite commune. Ainsi, certains paysans, de 40 ou 35 hectares, se sont retrouvés avec une portion de 5 hectares seulement. Des mesures considérées comme injustes par ces cultivateurs qui appellent l’Etat à la rescousse.







Selon un paysan victime de ces nouvelles mesures du Maire, cela fait plus de 10 ans qu’il est installé en bonne et due forme dans cette commune. “Après avoir rempli les formalités coutumières, le chef de village m’a affecté une parcelle de 30 hectares, cela après accord aussi des populations pour que je puisse cultiver. Ainsi je cultive un peu de tout, coton maïs et mil, depuis plus 10 ans et durant tout ce temps je n’ai posé aucun acte, tout comme mes collègues, qui va à l’encontre des us et coutumes de notre localité. Mais à ma grande surprise, au mois de septembre, ils nous ont fait savoir, notamment les paysans Bwa, Sénoufo et Minanka, qu’à partir de maintenant on ne peut pas avoir plus de 5 hectares” a regretté notre source. A le croire, tous les paysans qui avaient plus de 5 hectares, se sont vu retirer le surplus.



Pour notre source, pour ne pas se mettre au-devant de cette injustice, le maire est en train d’utiliser en sous-main les chefs de villages et les jeunes pour procéder à l’expropriation. “Et malgré l’intervention de nombreuses personnalités et même du gouverneur de Sikasso qui a fait le déplacement de Sikasso pour la circonstance, le maire et ses adjoints refusent de fléchir” a ajouté notre interlocuteur, précisant au passage que ce sont 358 cultivateurs avec des familles de 3 344 personnes possédant 5 516 hectares qui sont concernés par cette affaire.



Chose étonnante, une réunion a été aussi organisée par le maire avec les ressortissants de cette commune à Bamako, dont le président du Haut conseil des collectivités territoriales, Mamadou Satigui Sidibé et le député Yaya Sangaré pour les informer de ces nouvelles mesures. “Mais nous ne pouvons pas comprendre que ces représentants de la nation aillent jusqu’à cautionner ces actes au nom d’intérêts politiques, au détriment du vivre ensemble. Car ceux qu’ils sont en train d’exproprier sont des Maliens” a ajouté notre source, qui interpelle toutes les autorités compétentes du pays notamment le président de la République IBK, le Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, le ministre de l’Agriculture, à trouver une issue à ce problème pour ces paysans qui sont globalement originaires des cercles de Koutiala, Sikasso, Yorosso.



Une chose est sûre : si on empêche à ces 358 paysans de cultiver, force est de reconnaitre que cet état de fait va avoir des incidences sur la récolte de la zone qui est aussi appelée la commune rurale de Koussan.



Kassoum THERA