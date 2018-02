Madina Sacko : Les jeunes se mettent en première ligne pour gérer les conflits communautaires - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Madina Sacko : Les jeunes se mettent en première ligne pour gérer les conflits communautaires Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Aujourd`hui

Tweet

Le Mouvement des jeunes bâtisseurs de la Commune rurale de Madina Sacko (MJBC-Madina-Sacko) a organisé, le samedi 10 février, à la Pyramide du souvenir, une journée de réflexion et de concertation sur la prévention des conflits intercommunautaires. La cérémonie d’ouverture était présidée par le représentant du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, Alhazim Ag, en présence du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Aboubacrime Ag Mohamed Ali, et du président de la commission d’organisation, Oumar Diarra.



près les mots de bienvenue du maire de la Commune rurale de Madina Sacko, le représentant des chefs de village, Bou Sacko, a déclaré que l’union des jeunes d’une localité caractérise le bonheur et le progrès de Madina Sacko. Il s’est réjoui de cette initiative qui vient répondre à la préoccupation de l’ensemble de la population en matière de sécurité. Avant de formuler des vœux pour le retour de la paix au Mali. Le président de la commission d’organisation, Oumar Diarra a laissé entendre qu’au cours des dernières décennies, notre pays est devenu le théâtre des conflits de toutes sortes à savoir les conflits intercommunautaires, les conflits fonciers, les conflits fratricides, les guerres tribales, les clivages sociaux ainsi que les dissensions internes et externes. Selon lui, autant de fléaux qui déchirent le tissu social et compromettent dangereusement les perspectives du développement. Et d’insister sur la nécessité d’identifier les causes de ces conflits pour les prévenir. Car, dira-t-il, les conséquences des conflits de quelques natures qu’ils soient freinent toutes les initiatives de développement. “Les zones rurales et urbaines du Mali sont affectées par les conflits sans précédent et la montée en puissance de l’insécurité. C’est dans ce cadre que le Mouvement des jeunes bâtisseurs de la Commune rurale de Madina Sacko, convaincu que la paix est la quintessence de tout projet de développement, a initié cette journée de réflexion et de concertation sur la prévention des conflits intercommunautaires dans la commune”, a-t-il ajouté. Et à M. Diarra d’inviter la population de Madina Sacko à penser à un modèle de développement en espérant sur ses propres ressources et ses potentialités.







Le représentant du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, Alhazim Ag, a indiqué qu’une journée de réflexion sur la gestion et la prévention des conflits mérite une attention particulière, car la question des conflits préoccupe aussi bien dans les familles qu’à l’échelle des nations. “Les participants analyseront les causes des conflits qui minent notre société. Notre réussite dépendra en partie de notre capacité d’écoute, de notre détermination à travailler pour surmonter nos querelles personnelles, privilégier l’intérêt général. À ce titre, l’initiative du mouvement doit être encouragée”, a-t-il conclu.



B. Païtao