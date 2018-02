Inauguré par le ministre Amadou Koïta lundi dernier : Un bâtiment flambant neuf pour le Snj - abamako.com

Amadou Koita, ministre de la Jeunesse et la construction citoyenne, a procédé le lundi 12 février dernier à l’inauguration de la Direction générale du Service national des jeunes (Snj), sis à Hamdallaye ACI 2000. C’était en présence du colonel Kéba Sangaré, directeur général du Snj, et de plusieurs personnalités dont l’Honorable Moussa Diarra, président de la commission Jeunes à l’Assemblée nationale, Souleymane Satigui Sidibé, président du Conseil national de la jeunesse, Drissa Guindo, président de l’Ama-Snj, Issa Sidibé, représentant le maire de la Commune IV, ainsi que plusieurs anciens du Snj.



Le Service national des jeunes (Snj) est une structure nationale qui a pour mission essentielle de contribuer à parfaire l’éducation ; la formation physique, civique et entière au développement économique, social et culturel des jeunes du pays et leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale.







Ce joyau architectural qui abrite désormais le siège du Service national des jeunes est situé à l’ACI 2000. Il est composé de trois niveaux, avec 15 bureaux équipés en matériels bureautiques et informatiques et huit toilettes.



C’est avec l’intervention du représentant de la mairie de la commune IV, Issa Sidibé, 5è adjoint au maire, que la cérémonie a commencé. Il a souligné que c’est pour lui une fierté que ce joyau architectural d’une aussi grande importance soit construit et inauguré sur le territoire de la commune IV en faveur de la jeunesse malienne. “Cette nouvelle infrastructure vient allonger la liste des bâtiments administratifs qu’abritent ma commune et offrira du coup un cadre de travail adapté pour le personnel de ladite Direction. C’est donc, pour moi, le lieu de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce qu’une telle œuvre voie le jour, notamment Son Excellence le président de la République. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre profonde reconnaissance”, a-t-il dit, avant de conclure ses propos par des remerciements au ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne.



Quant à Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, il a expliqué que l’idée lumineuse de Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Kéïta de rétablir le Service national des jeunes, 25 ans après son interruption, prend de plus en plus corps. “Avant-hier, c’étaient les textes concernant le rétablissement que le gouvernement adoptait. Ainsi successivement, les textes instituant le Service national des jeunes puis ceux créant la Direction ont été élaborés et approuvés. Hier, le directeur général ainsi que son adjoint ont été sélectionnés et il a été adopté, entre autres, le cadre organique de la Direction, le plan annuel de travail, en somme les outils nécessaires à la relance du Service. Aujourd’hui, le train du rétablissement du Service national des jeunes, j’allais dire le train de l’espoir, dans sa marche assurée et inéluctable, stationne au quai de l’espérance, le temps pour nous de procéder à l’inauguration de la Direction nationale du Service national des jeunes”, a-t-il expliqué, avant d’ajouter que “cette Direction, ce bâtiment, dressé devant vous, n’incarne-t-il pas le symbole de la renaissance de la jeunesse malienne, une jeunesse actrice de la transformation sociale du pays ?”.



Le Ministre de poursuivre : “Le Mali est une vielle nation. Il est temps que les jeunes se ressaisissent, se réarment moralement, se disent qu’ils constituent le présent et l’avenir du pays, aiguisent leur créativité, expriment leur loyalisme à leur pays et prouvent qu’ils constituent l’âme de la nation malienne. Il est temps que l’adage” qu’est-ce que j’ai fait pour mon pays ” soit sur les lèvres de chaque jeune, une repose aisée car tout ce qui est concret s’énonce aisément. Le Service national des jeunes est incubateur, un creuset d’énergie inépuisable au service du Mali, prêt à embarquer les jeunes du Mali pour une nouvelle aventure”, a-t-il précisé.



Pour sa part, le nouveau directeur du Service national des jeunes, le colonel Kéba Sangaré, a expliqué qu’il y a de cela plus de deux décennies était né ce qu’on appelait le Service national des jeunes qui avait pour mission de façonner une nouvelle génération d’hommes et de femmes au service de la nation. Malheureusement, cette belle expérience s’estompa dès le 6ème contingent. Ainsi, du 15 Août 1983, date de la création au 20 avril 1991, date de libération des appelés ; le Snj a formé 6 325 jeunes en six contingents dont deux spéciaux. Il rappellera que la formation de Snj concerne tous les jeunes maliens de 18 à 35 ans et s’étalera sur 18 mois divisés comme suit : 6 mois de formation commune de base, 10 mois de formation professionnelle et deux mois de reprise en main.



Un véhicule et des matériels informatiques remis au Directeur général du Snj



L’un des moments forts de cette cérémonie a été la remise d’un véhicule de service et des matériels informatiques au directeur du Snj. Ces matériels sont composés d’ordinateurs, d’imprimantes en couleurs, d’un réfrigérateur et d’autres équipements électroniques. “Je vous remets ces équipements au nom du président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar Kéita, pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions possibles afin de servir en toute honnêteté le Mali”, a déclaré le ministre Koïta.



Mahamadou TRAORE