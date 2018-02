Deux nouvelles brigades inaugurées : La ceinture de sécurité de la gendarmerie autour de Bamako se consolide - abamako.com

Deux nouvelles brigades inaugurées : La ceinture de sécurité de la gendarmerie autour de Bamako se consolide Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Aujourd`hui

Pour la réalisation d’une ceinture de sécurité autour de la capitale malienne dénommée “Ceinture bleue”, la direction générale de la gendarmerie nationale, sous la houlette du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Salif Traoré, a procédé le vendredi 9 février à l’inauguration des brigades territoriales de Dialakorodji et d’Ouezzindougou. C’était en présence du directeur général de la gendarmerie nationale, le magistrat/colonel-major Satigui dit Moro Sidibé.



Dialakorodji, une localité située à la périphérie de Bamako, a donné le ton de cette série d’inaugurations de brigade territoriale de la gendarmerie. Le ministre de la Sécurité et sa délégation ont été accueillis pour une foule des grands jours composée d’autorités coutumières et religieuses, de leaders de jeunesse et d’organisations féminines ainsi que l’ensemble des couches socioprofessionnelles des localités concernées.







Premier à prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à la délégation ministérielle, le maire de Dialakorodji, Oumar Guindo, s’est félicité de l’inauguration de cette brigade de la gendarmerie dans son quartier. Il a invité l’ensemble de la population à jouer toute sa partition pour un meilleur fonctionnement de cette unité de la gendarmerie afin de mieux faire face aux défis sécuritaires qui minent le développement des communautés à la base.



Il a invité plus hautes autorités de notre pays à doter la brigade en moyens suffisants tant humains que matériels pour jouer pleinement son rôle dans le cadre de la ceinture de sécurité autour de la capitale malienne communément appelée “Ceinture bleue”.



Réduire le problème de l’insécurité dans la zone



Le représentant du chef de village, Yaya Traoré n’a pas caché sa joie d’assister à l’inauguration de cette brigade de gendarmerie qui, selon lui, contribuera à réduire considérablement le problème de l’insécurité dans la zone, invitant ses concitoyens à dénoncer aux éléments de la gendarmerie toutes les personnes aux comportements suspects. A l’en croire, cela permettra de rendre plus efficaces les efforts des éléments des Forces de sécurité dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et de leurs biens.



Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rappelé que cette inauguration s’inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement malien d’assurer la sécurité de la population malienne. Et d’inviter la population à coopérer avec les forces de sécurité. “Nous n’arriverons pas à vous sécuriser sans vous. Donc, il n’y aura pas de sécurité sans la population, car c’est elle qui est mieux placée pour identifier les personnes étrangères aux comportements suspects. Nous invitons les jeunes à informer les Forces de sécurité devant toutes les situations pouvant constituer une source d’insécurité. Nous vous rassurons que tous les moyens seront mis à la disposition de cette brigade afin qu’elle puisse être plus efficace dans le cadre de la lutte contre l’insécurité”, a-t-il précisé.



Après la coupure du ruban symbolique, qui a mis fin à la cérémonie d’inauguration de la brigade territoriale de la gendarmerie de Dialakorodji, la délégation ministérielle a mis le cap sur la localité d’Ouezzindougou (Commune rurale du Mandé) où le ministre Salif Traoré a procédé à l’inauguration de la brigade territoriale de la gendarmerie de ladite localité.



Répondre aux attentes et aux préoccupations de la population



Après les salutations d’usage, le maire de la Commune rurale du Mandé, Moussa Camara fera noter que sa commune compte 25 villages pour une population estimée à plus de 59 352 habitants (29 734 hommes et 29 618 femmes). “La Commune rurale du Mandé dispose de 8692 ménages et 5427 concessions. Elle est traversée par deux routes nationales (RN 5 et RN 29) distantes chacun de 35 à 40 km à l’intérieur de la Commune et des villages éloignés l’un de l’autre”, a-t-il précisé.



Aux dires du maire, la réalisation de cette brigade répond aux attentes et aux préoccupations majeures de la population en matière de sécurité. Et d’appeler les chefs de villages de la Commune à accompagner la gendarmerie dans sa mission régalienne de sécurisation de la population à travers des informations saines. “Quant à la mairie, elle ne ménagera aucun effort pour appuyer et accompagner la brigade territoriale de la gendarmerie d’Ouezzindougou dans l’atteinte de ses objectifs”, a-t-il assuré.



Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a salué la population pour l’hospitalité qu’elle a réservée à lui et à sa délégation. Et de l’exhorter à utiliser les numéros verts mis à sa disposition par les plus hautes autorités de notre pays afin de lutter efficacement contre l’insécurité.



Il convient de noter que le coût de réalisation de la brigade territoriale de la gendarmerie de Dialakorodji est estimé à plus de 61 millions de F CFA tandis que celle d’Ouezzindougou a coûté la bagatelle de 64 millions de F CFA.



Boubacar Païtao