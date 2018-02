Alassane Diombélé élevé au grade de Chevalier de l’Ordre national - abamako.com

News Société Article Société Alassane Diombélé élevé au grade de Chevalier de l’Ordre national Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Aujourd`hui

Alassane Diombélé, communément appelé Eric vient d’être élevé au grade de Chevalier de l’Ordre national du Mali. L’ancien présentateur vedette du journal de 20 heures de la télévision nationale, aujourd’hui chargé de mission au ministère de l’Economie numérique et de la communication a été décoré au titre du Comité national de l’égal Accès aux Médias d’Etat, où il fut membre durant 5 ans.



Journaliste de profession, M. Diombélé que ses confrères décrivent comme courtois, humble et un grand bosseur, a été directeur de la Chaîne II de l’Ortm pendant 7 ans et conseiller à la Communication à l’Ambassade du Mali à Addis Adeba en Ethiopie de 2011-2017 et occupe de nos jours le poste de chargé de mission au ministère de l’Economie numérique et de la communication.







La Rédaction