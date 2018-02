Développement des villes de l’intérieur du Mali : Bientôt un hôpital de 2e référence et d’autres infrastructures de développement à Koutiala - abamako.com

Développement des villes de l'intérieur du Mali : Bientôt un hôpital de 2e référence et d'autres infrastructures de développement à Koutiala Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Aujourd`hui

Visite du président IBK à Koutiala

Dans deux ans, le cercle de Koutiala sera doté d’un hôpital de 2e référence et dans 7 mois d’autres infrastructures dont des pistes aménagées sur une distance de 97,6 km. C’est ce qui ressort de la visite du président IBK à Koutiala où il a procédé, le jeudi 15 février 2018, à la pose de la première pierre de l’hôpital, au lancement du projet d’amélioration de l’accessibilité rurale (Paar) et à l’inauguration d’une adduction d’eau.



Le projet d’hôpital de Koutiala est un engagement du président IBK. Il se justifie par l’importance de plus en plus considérable de cette ville carrefour et son niveau de démographie actuel. En effet, le Csref actuel est notoirement insuffisant pour les besoins de Koutiala. La réalisation du nouvel hôpital permettra d’améliorer la prise en charge des populations de Koutiala, celle des femmes et des enfants de moins de cinq ans en particulier, de réduire le nombre d’évacuations sanitaires de Koutiala vers les hôpitaux de Sikasso, Ségou, voire Bamako.







Les principaux impacts du nouvel hôpital sont l’amélioration de l’accessibilité aux services des soins de santé de qualité ; une meilleure prise en charge des accidents sur les principaux axes routiers qui convergent vers Koutiala.



Description de l’hôpital



Le nouvel hôpital de Koutiala sera un hôpital de 2ème référence d’une capacité de 250 lits extensible à 400 lits. L’hôpital sera réalisé sur un terrain d’une superficie d’environ 14 ha dont le bornage et l’immatriculation sont déjà effectués par le service des Domaines.



Le projet sera en style mixte (monobloc et pavillonnaire) suivant les liens entre les services. Il comprendra le service des entrées ; l’administration ; le service des consultations externes ; la pharmacie, le laboratoire, la banque de sang ; le service des urgences ; le service de traumatologie ;le bloc opératoire, le service de stérilisation ; l’imagerie médicale et le service de réanimation ; l’hospitalisation chirurgie ; l’hospitalisation médecine ; le service pédiatrie avec hospitalisation ; le service de gynéco obstétrique ; les logements d’astreinte ; les annexes (cuisine, cantine, service de maintenance, locaux groupes et gaz, parking, morgue, espaces pour accompagnants, etc.).



L’Hôpital de Koutiala sera doté d’équipements de pointe notamment les dernières technologies (Irm, Scanner et autres équipements de laboratoire).



Coût de l’Hôpital



Le coût du projet est estimé à 12 milliards de Fcfa réparti comme suit : construction des infrastructures : 8 milliards de Fcfa ; Equipements : 4 milliards de Fcfa.



Le financement sera assuré par le Budget d’Etat (exercice 2017-2018-2019 et 2020).



Le démarrage effectif des travaux pourra intervenir aux environs du 15 juin 2018 pour une durée prévisionnelle de 24 mois. L’inauguration pourra être envisagée pour le 22 septembre 2020.



Le projet d’amélioration de l’accessibilité rurale concerne l’aménagement de la piste Koutiala-Konséguéla-Konina-Fleuve sur une distance de 97,6 Km. Dans sa première phase, le projet aménagera 445 Km dont 204 km de pistes rurales dans la région de Koulikoro et 241 km dans la région de Sikasso pur un montant de 7,7 milliards de Fcfa. Au niveau de la région de Sikasso, le cercle de Koutiala est réputé comme étant la capitale de l’or blanc et joue à ce titre un rôle prépondérant dans l’économie nationale avec la production de coton qui est le principal produit agricole d’exportation du Mali. A Koutiala comme ailleurs, de nombreuses pistes rurales sont impraticables pendant l’hivernage entravant ainsi l’acheminement courant des productions agricoles vers les marchés et centres de consommation. L’accès aux écoles et centres de santé est rendu également difficile, de même que la libre circulation des personnes. Toutes ces contraintes ont motivé le nécessaire aménagement des pistes rurales comme celle allant de Koutiala à Konina, en passant par Konséguéla et Djédougou.



Le budget alloué à l’aménagement de la piste est chiffré à 885 984 9994 de Fcfa. Le projet sera exécuté dans un délai de 7 mois. Et c’est l’entreprise Sitac-sa qui est chargée de l’exécution de la piste qui doit desservir une population estimée à 33 028 habitants.



A signaler que le Projet d’amélioration de l’accessibilité rurale (Paar) a été initié à travers le Ministère des Infrastructures et de l’Equipement pour améliorer et pérenniser l’accès routier des communautés paysannes aux marchés et aux services de base dans la zone d’intervention du Projet qui est Koulikoro (à l’exception du cercle de Nara) et la région de Sikasso. La durée du projet est de 5 ans.



Mme Traoré Seynabou Diop : ” En lançant les travaux de construction de la piste, IBK allume la flamme de l’espoir”



La cérémonie de pose de la première pierre de l’Hôpital et le lancement du Projet d’amélioration de l’accessibilité rurale (Paar) a été une occasion pour Mme le Ministre des Infrastructures et de l’Equipement, Mme Traoré Seynabou Diop, d’indiquer que cela marque la concrétisation d’une volonté forte du président Ibrahim Boubacar Kéïta de mettre à la disposition des Maliennes et des Maliens des infrastructures routières de qualité, surtout en milieu rural. “En lançant les travaux de construction de la piste Koutiala-Konséguéla-Konina-Fleuve Glodans, la capitale de l’or blanc, vous allumez, Monsieur le Président de la République, la flamme de l’espoir. Votre constance à œuvrer à l’amélioration du mieux-être des populations à travers la promotion et le développement des infrastructures, notamment routières, n’a jamais été démentie”, a-t-elle indiqué. A ses dires, l’étude de l’indice d’accessibilité au Mali a montré qu’une grande partie du réseau des pistes rurales dans la région de Sikasso est impraticable pendant la saison des pluies, laissant isolés environ 70 % des villages. “Entre les mois de juin et septembre, la plupart des pistes rurales ne peuvent pas être empruntées à cause de leur mauvais état, toute chose qui se traduit par les difficultés d’acheminement des produits agricoles des zones de production vers les zones de consommation et surtout par le renchérissement de leurs prix. Conformément aux instructions du président de la République, le gouvernement du Mali, à travers le Ministère des Infrastructures et de l’Equipement a consenti des investissements lourds sur le réseau routier principal reliant les capitales régionales. Cette démarche a permis de réduire considérablement les différences de prix à la consommation entre les régions et confirme que l’investissement routier améliore l’accès aux marchés et l’intégration régionale. En plus de ces efforts, le gouvernement du Mali, avec l’appui de la Banque mondiale, a initié et préparé le Projet d’amélioration de l’accessibilité rurale (Paar). Ce projet d’un montant de 45 281 248 de Fcfa est financé par la Banque mondiale à hauteur de 92,7 % environ soit 41 981 248 de Fcfa suivant l’accord de financement conclu le 1er août 2017 et par le budget national à hauteur de 7,3 % environ soit 3 300 000 000 de Fcfa”, a-t-elle précisé. Elle a ajouté que le Projet est conforme aux axes stratégiques contenus dans la politique nationale des Transports, des Infrastructures, de Transport et de Désenclavement adoptée en octobre 2015 par le gouvernement.



Un hôpital ultramoderne



Pour le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr. Samba Ousmane Sow, le jour de la pose de la première pierre de l’hôpital de Koutiala est un jour mémorable. C’est pour lui un honneur car le joyau architectural va améliorer la capacité de pise en charge des services de santé dans la région de Sikasso et à Koutiala.



“Je voudrais exprimer toute la fierté de mon Département et de l’ensemble du gouvernement pour l’aboutissement des démarches entreprises depuis plusieurs années pour l’amélioration de l’état de santé des populations couronnées aujourd’hui par la pose de la première pierre”, a dit le ministre de la Santé. D’après lui, la réalisation de l’hôpital traduit la volonté du chef de l’Etat de faire de la santé des Maliens un des axes prioritaires de son mandat, répondant à l’appel des populations des 36 communes et 42 aires de santé du district sanitaire de Koutiala. “La pose de la première pierre marque le début d’un processus de créations d’établissements hospitaliers dans les localités comme Kita, Nioro du Sahel, Markala, San, Bougouni, Koutiala et les six communes du district de Bamako. Ce processus de construction d’hôpitaux s’inscrit dans le cadre de la réforme du système de santé entrepris par le département de la Santé”, a-t-il soutenu. Une fois achevé, l’hôpital de Koutiala disposera un personnel adéquat pour un fonctionnement optimal des différents services. “Ainsi, l’hôpital permettra d’assurer aux habitants d’autres localités une prise en charge rapide. Il s’emploiera à plein temps à organiser les services à l’effet de les adapter aux spécificités de la communauté et à garantir leur continuité afin de contribuer efficacement à la lutte contre la mortalité maternelle néonatale et infantile”, a fait rêver le Ministre.



Une nouvelle unité pédiatrique à Koutiala



En plus de l’hôpital, Koutiala bénéficiera, grâce à l’appui du partenaire Médecins sans frontières France (Msf-F) de la construction et l’équipement d’une unité pédiatrique de 185 lits au sein de l’actuel Centre de santé d’une valeur de 700 000 000 de Fcfa car, aux dires du Ministre, depuis 2009, Msf-F intervient dans le cadre d’un programme médio-nutritionnel visant la réduction de la mortalité infanto-juvénile dans 38 Cescom du cercle de Koutiala.



Les autorités locales et le chef de village de Koutiala ont tous apprécié la construction de l’hôpital dans leur localité et qui est une bénédiction pour Koutiala et le reste du Mali. Après avoir procédé à la pose de la première pierre de l’hôpital et au lancement du Projet d’amélioration de l’accessibilité rurale (Paar), le président Ibrahim Boubacar Kéita a doté le Csref de Koutiala de deux ambulances.



Après la pose de la première pierre de l’hôpital et le lancement des travaux des pistes, le président IBK a inauguré l’adduction d’eau potable de la ville de Koutiala. Cette infrastructure rentre dans le cadre du Programme présidentiel d’urgence sociale.



Siaka DOUMBIA, envoyé spécial