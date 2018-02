Insécurité rampante au Centre du pays : Silence, les djihadistes recrutent ! - abamako.com

Insécurité rampante au Centre du pays : Silence, les djihadistes recrutent ! Publié le samedi 17 fevrier 2018

Selon nos radars pendant que les autorités s’activent en synergie avec la communauté internationale à travers la force du G5 Sahel pour déclencher la machine devant juguler l’insécurité rampante au Nord et surtout au Centre du Mali, les djihadistes du prêcheur radical Amadou Kouffa, semble-t-il, écument les villages, les hameaux et villes pour recruter de force des jeunes.



Les mêmes sources indiquent que les recruteurs font du porte en porte, famille par famille demandant au chef de famille de donner un garçon qui devrait combattre au nom de l’islam afin de combattre tous ceux qui ne prient pas puisqu’outre les FAMAS, les forces internationales ainsi que leurs informateurs sont combattus comme envahisseurs et doivent quitter leur zone. « Les familles qui n’ont pas de bras valides offrent une bête qui servira d’aliment pour les combattants djihadistes ».







Ainsi donc, ces jeunes qui sont embrigadés de forces dans le djihad, serviront de chair à canon à la force du G5 Sahel et aux FAMAS qui s’apprêtent à déclencher une offensive générale pour démanteler la Katiba de Amadou Kouffa. Tout un challenge à condition qu’il requière la franche collaboration des populations sur place.



A en croire nos informations, les combattants du prêcheur Kouffa recrutent et forment en masse, des combattants pour les batailles futures qui pointent déjà à l’horizon. C’est dire que le pari du Président IBK de libérer le Centre du pays du joug des combattants de Kouffa s’annonce difficile et complexe.



B DICKO