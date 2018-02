Union des Jeunes de l’Espace UEMOA : Les ambassadeurs à Mopti pour la restitution de la conférence - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Union des Jeunes de l’Espace UEMOA : Les ambassadeurs à Mopti pour la restitution de la conférence Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Le Fondement

Tweet

Le Samedi dernier 10 Février 2018, les membres de l’ambassade de l’Union des Jeunes de l’Espace UEMOA Mali (UJUEMOA) étaient au complet à Mopti pour la restitution de la conférence nationale ténue les 27 et 28 Janvier dernier. Cette restitution, première du genre s’est déroulée dans la salle de conférence des artisans sur la route de Sevré. Le rendez-vous a vu la participation des autorités politiques de la région, des partenaires techniques et financiers et plusieurs autres invités. La rencontre de Mopti a été un grand honneur pour le bureau régional et le message de l’ambassadeur Alassane Traoré a suscité beaucoup d’engouement au sein de la jeunesse Moptisienne.











Jeunesse consciente égale développement de la nation! Telle est la let-motive de monsieur Alassane Traoré ambassadeur de l’UJUEMOA. L’idée de la restitution est venue de l’ambassade de retourner à la base après la conférence nationale ténue à Bamako les 27 et 28 2018 pour informer, former et sensibiliser l’ensemble des membres mais aussi et surtout la population malienne à travers les représentations locales de l’UJUEMOA



Au-delà de la sympathie et la considération de l’ambassade envers ses membres, la rencontre de Mopti a été une occasion d’or pour l’ambassadeur Alassane Traoré d’être en contact direct avec les associations partenaires, les partenaires techniques ainsi qu’avec la population de Mopti dans toute sa composante. L’occasion été donné au premier responsable de l’UJUEMOA d’éclairer les thématiques abordées lors de la rencontre de Bamako. «Vous avez été représentés lors de la conférence nationale, mais nous avons décidé de venir en nombre pour vous remercier, marquer notre sympathie. Au-delà de tout, de montrer à l’opinion nationale et internationale qu’il n’y a pas de barrière pour notre association. C’est pourquoi bien que Mopti soit dans la zone dite rouge, nous avons décidé de venir et nous allons partir dans les jours à venir à Gao, Ségou, Sikasso, Koulikoro et Kayes pour faire la restitution de notre conférence nationale », a-t-il dit.



Dans son discours, l’ambassadeur des jeunes de l’UJUEMOA a rappelé les thèmes qu’ont été débattus à Bamako lors de la conférence nationale à savoir la lutte contre le chômage des jeunes, la protection de l’environnement par les jeunes, l’apport des jeunes dans la lutte contre l’insécurité et l’immigration clandestine. La contribution de la jeunesse est indispensable dans le développement socio-économique des nations et ces quatre thèmes sont aujourd’hui les facteurs directs pour arriver à un développement durable.



C’est pourquoi la conférence qui avait comme marraine Mme Keita Aida M’Boh ministre de l’environnement et de l’assainissement a vu la présence de plusieurs autres ministres d’Etats à savoir celui de la sécurité intérieur, de l’industrie et de l’équipement. Toute chose qui prouve l’importance et implication des plus hautes autorités du pays en faveurs de la jeunesse en générale et celle de l’UJUEMOA en particulier.



L’ambassadeur Alassane Traoré a salué les efforts du président Maïga et tous les autres membres de l’UJUEMOA Mopti avant de remercier la population de la Venise du Mali pour la réussite de leur cadre de restitution. Il faut cependant, rappeler qu’après l’étape de Mopti, celle de Ségou s’en suivra le samedi prochain.

M. TRAORE