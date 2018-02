IBK à Koutiala: - Pose de la première pierre d’un hôpital à 12 milliards ; - Lancement des travaux de construction de la piste Koutiala-Konséguéla-Konina-Fle uve Glodans - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique IBK à Koutiala: - Pose de la première pierre d’un hôpital à 12 milliards ; - Lancement des travaux de construction de la piste Koutiala-Konséguéla-Konina-Fle uve Glodans Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Le Fondement

© Présidence par DR

Visite du président IBK à Koutiala

Tweet

Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, est, depuis hier, jeudi 15 février 2018, dans la capitale de l’or blanc ‘’Koutiala’’ pour une visite de 72 jours. Au cours de cette visite, aux allures d’un ressourcement, le Chef d’Etat a procédé à la pose de la première pierre de l’Hôpital de Koutiala et au lancement des travaux de construction de la piste Koutiala-Konséguéla-Konina-Fle uve Glodans.











L’hôpital ultramoderne de Koutiala est une infrastructure sociosanitaire d’une capacité d’accueil de 250 lits extensibles à 400 lits. Sa réalisation coûtera12 milliards de francs CFA à l’Etat malien, pour un délai d’exécution de 24 mois.



Les travaux de construction de la piste Koutiala-Konséguéla-Konina-Fle uve Glodans, qui s’inscrivent dans de Projet d’amélioration de l’accessibilité rurale (PAAR), coûteront au total 45 milliards 281 millions 248 milles F CFA. Un financement de la Banque Mondiale d’une valeur de 64 millions d’euros soit 41 milliards 981millions 248 mille F CFA suivant l’accord de financement conclu le 1er Août 2017.



La part du budget national est de 3 milliards 300 millions F CFA. Le projet, qui se déroulera en quatre phases de 400 km environ chacune, est conforme aux axes stratégiques contenus dans la Politique Nationale des Transports, des Infrastructures de Transport et de Désenclavement, adoptée en octobre 2015 par le Gouvernement du Mali.



Selon le ministre des infrastructures et de l’équipement, Traoré Seynabou Diop, dans le cadre de la mise en œuvre du PAAR, 1700 km de pistes rurales seront construits dans les régions de Sikasso et de Koulikoro. « Le PAAR se veut un projet intégrateur à travers la réalisation d’aménagements connexes dans les villages traversés. Ceux-ci pourront ainsi bénéficier, selon le cas, de périmètres maraichers et de plates-formes multifonctionnelles pour les femmes, de points d’eau, de magasins, de réhabilitation de salles de classe, de réhabilitation de centres de santé... », a-t-elle expliqué.



La Piste Koutiala-Konséguela-Konina-fle uve Glodans est longue de 97,6 km. Elle relie le cercle de Koutiala à celui de Dïoila et traverse quatre communes rurales et dessert 12 villages. Son aménagement améliorera la mobilité d’une population estimée à 33 028 âmes dont 17 064 femmes et facilitera l’accès des populations à 17 écoles, 06 centres de santé et 05 foires agricoles de la contrée, a rappelé la ministre Traoré. 650 000 personnes dont 51% de femmes profiteront de ce projet qui va créer 144 000 emplois durant les cinq (5) années de sa mise en œuvre.



Pour rappel, la maîtrise d’ouvrage de ces travaux est confiée à l’AGETIER. L’entreprise chargée de l’aménagement de la piste est SITAC SA et le Bureau chargé du contrôle de la qualité des travaux est BEDIS, tous de droit malien, pour un coût total de 885 millions 984 mille 994 francs CFA TTC et un délai d’exécution de 7 mois.

S. SANOGO