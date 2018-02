Elections présidentielles juillet 2018 : La section ASMA en CI rassure la réélection d’IBK - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Elections présidentielles juillet 2018 : La section ASMA en CI rassure la réélection d’IBK Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Le Fondement

© aBamako.com par A.S

Politique: 1er congrès de ASMA

Bamako, le 06 décembre 2014 au palais de la culture Amadou Hampate BA. L`Asma a tenu son premier congrès, sous la présidence de Soumeylou Boubeye Maiga. Tweet

Le Parti Alliance pour la Solidarité au Mali (ASMA – CFP) de la section commune I du district de Bamako, a tenu sa rentrée politique, le samedi 10 février 2018, sur le terrain de Djélibougou. Cette rentrée a permis aux militants d’exprimer leur soutien au président de la République, Ibrahim Boubacar Keita aux élections présidentielles de juillet 2018. Le moment était aussi idéal pour ce jeune parti d’accueillir de nouveaux adhérents.











La cérémonie de cette rentrée politique du Parti Alliance pour la Solidarité au Mali (ASMA-CFP), s’est déroulée sous la présidence de son président, Soumeylou Boubeye Maiga, non moins l’actuel premier ministre. C’était en présence du secrétaire général de la Section Commune I, Diakaridja Sangaré ; du maire de la dite commune, Mamadou B Keita ; du coordinateur des chefs de quartier et les militants et sympathisants du parti.



Le maire de la commune I, Mamadou Keita, dans son mot de bienvenu, a dit que c’est un réel plaisir pour lui de souhaiter la bienvenue aux cadres du parti ASMA-CFP dans sa commune. Selon lui, le président de ce parti est un grand homme, une fierté de ce pays qui, en dehors de toute considération ou calcul politique a sacrifié corps et âme au prix de sa vie pour l’avènement de la démocratie au Mali.



A sa prise de parole, la porte parole des adhérents à ASMA-CFT, dira que tous les adhérents dans les 6 communes du district de Bamako, n’ont pas hésité à se porter vers le parti ASMA-CFP à travers les leaders incontestés dans la gestion de notre beau pays. Nous avons décidé de bâtir dans la transparence un parti d’un parcours exemplaire, qui rassemble des hommes et des femmes d’inspirations philosophiques différentes, partageant les valeurs fondamentales communes fondées sur les droits de l’unité, du travail, et de la solidarité, et visant le même objectif : bâtir par la libération des initiatives, un Mali prospère et indépendant. « ASMA peut beaucoup faire pour le Mali, si ses membres et ses dirigeants restent eux-mêmes », a-t-elle affirmé.



Le secrétaire général de la section commune I, Djakaridja Sangaré, sans détour a félicité le président du parti pour sa brillante nomination au poste de premier ministre pour la confiance placée en lui par le président de la République. Il a dit que c’est un honneur immense que tout le parti partage. Selon lui, la section de la commune I compte 9 sous-sections, 53 comités et 5 autres comités en cours de validation, c’est pour dire que cette année verra le parti prêt pour les échéances électorales. « Votre consigne est claire et sans pareille car vous avez toujours mobilisé et maintenu le parti dans le soutien inconditionnel au président Ibrahim Boubacar Keita.



S’agissant de la réélection du président IBK, nous avons été le premier à le prôner, c’est pour dire que vos consignes sont connues par tous les militants et sympathisants du parti », a-t-il signalé. Avant d’ajouter que la section commune I fait la promesse ferme de faire gagner le président IBK en commune I lors des présidentielles prochaines.



Dans son intervention, le président du parti ASMA, Soumeylou Boubeye Maiga a précisé à ses militants de se donner la main pour atteindre les objectifs visés, au sein du parti tous les militants sont les même, il n’y a ni de nouveau ni d'ancien militant. Il a salué les nouveaux adhérant pour leur confiance placée au parti, car ils sont venus dans le parti pour la même vision. Selon lui, le RPM et l'ASMA sont les même car ils ont les mêmes objectives et la même vision. « Nous avons toujours soutenu le président IBK, car nous avons confiance en lui », a-t-il dit. Et de rassurer que ce n’est pas parce que la situation est difficile qu’ils vont changer de position.

M.O. COULIBALY