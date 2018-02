Déclaration de guerre de SBM à Mopti : IBK très remonté? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Déclaration de guerre de SBM à Mopti : IBK très remonté? Publié le samedi 17 fevrier 2018 | Mali Demain

© aBamako.com par A.S

Interview du président IBK

Koulouba, le 8 août 2017. Le Président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubakar KEITA a accordé à la presse une interview sur le sujet du projet de la révision constitutionnelle. Tweet

Selon nos radars, suite au discours du PM SBM, semblable à en croire des spécialistes et observateurs avisés de notre situation, à une déclaration de guerre contre les bandits armés, le Chef suprême des armées n’aurait pas apprécié la manière.



Et pour cause, ce projet de sécurisation du Centre datant de l’ère du Pm Abdoulaye Idrissa Maïga, a été concocté de façon laborieuse et devrait être appliqué sans tambour, ni trompette, encore moins l’annoncer de façon spectaculaire.



En clair, indiquent nos sources, le PM SBM devrait se contenter de dire qu’un plan de sécurisation du Centre verra très bientôt le jour et ma présence parmi vous (s’adressant aux militaires) c’est pour vous encourager et vous soutenir ; aux populations, que les fruits de cette mission ne tarderont pas à être récoltés pour votre bien.



Donc votre collaboration sera très importante. En fait, la visite de SBM a été une sorte de meeting politique qualifié de « populiste » qui a laissé de fins connaisseurs pantois et hagards. Il reste à savoir comment les groupes armés djihadistes et terroristes vont le digérer !



Pour le moment, le vin est tiré, il faut le boire.



A DICKO