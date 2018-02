Opération Barkhane : Communiqué de presse du chef d’état major des armées - abamako.com

Opération Barkhane : Communiqué de presse du chef d'état major des armées Publié le samedi 17 fevrier 2018

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Barkhane

Le général François Lecointre, chef d’état-major des armées, félicite les forces françaises qui, dans la nuit du 13 au 14 février 2018, ont conduit un raid audacieux contre les groupes armés terroristes dans la région du nord-est du Mali comprise entre Boughessa et Tin Zaouaten.



Vingt-trois terroristes, dont des chefs d’Ansar Eddine ainsi que d’Al Mourabitoune, connus pour leurs exactions à l’encontre de la population malienne, ont été tués ou capturés dans cette opération.





Le chef d’état-major des armées souligne la préparation minutieuse et la parfaite coordination qui ont permis de sidérer l’ennemi par des frappes aériennes sur les objectifs, puis d’exploiter ces effets par des assauts héliportés et par l’engagement au sol de nos forces.



Il salue le professionnalisme, la détermination et le courage de nos militaires engagés dans ce raid : aviateurs, équipages d’hélicoptères, forces spéciales et autres militaires de l’opération Barkhane.



Cette action d’éclat porte un coup significatif aux groupes armés terroristes. Elle marque un succès supplémentaire dans la lutte menée par les armées françaises aux côtés des forces armées maliennes, de celles de la force conjointe du G5 Sahel et de la MINUSMA, pour la sécurité au Mali et au Sahel.