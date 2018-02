Sécurisation des personnes et de leurs biens : La brigade de Gendarmerie de la Commune rurale de Djalakorodji et celle de Safo voit le jour - abamako.com

Dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, la Commune rurale de Djalakorodji et celle de Safo viennent d’être dotées d’une brigade territoriale de Gendarmerie. La cérémonie d’inauguration a eu lieu le vendredi 9 février 2018. Cette rencontre a fait l’objet de déplacement de plusieurs personnalités dont Mr le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Salif Traoré, Mr le Maire de Djalakorodji Oumar Guindo, le Directeur Général de la Gendarmerie SatiguiSidibé, Oumar Togo Premier Adjoint au Maire de la Commune I du District de Bamako et celui de Safo. Après les mots de bienvenue du représentant du chef de village Yaya Traoré , le Maire de Djalakorodji Oumar Guindo dans son intervention a expliqué que cette nouvelle brigade vient à point nommé dans un vide sécuritaire caractérisé par des vols ,braquages et attaques , conflits interpersonnels . Le Maire poursuivant son discours a salué cette initiative qui selon lui coïncide avec la recrudescence du banditisme et de la déviance sociale nés de l’urbanisation hypertrophiée des villes et périphériques. « Nous mandataires de la gouvernance locale et nos braves populations promettons de jouer toute notre partition dans l’accompagnement et le soutien des actions des forces de défense et de sécurité » a-t-il ajouté . A l’en croire il s’agit là de rapprocher le service à la population. Il a par ailleurs demandé au ministre Salif Traoré qu’en plus de l’ouverture de ladite Brigade de fournir un effectif et une logistique adéquats pour faire face aux multiples menaces du moment.



Le ministre de la Sécurité et de la protection Civile Général Salif Traoré lui dans son allocution a souligné que l’inauguration de cette Brigade entre dans le cadre de la promotion de la sécurité des personnes et de leurs biens qui est de nos jours un souci du gouvernement malien. Il a également demandé à la population des deux communes de collaborer étroitement avec les agents de la Gendarmerie dans le domaine d’échange de l’information et surtout la jeunesse qui selon lui peut jouer un rôle prépondérant. En un mot, le Ministre de la Sécurité dit confier la brigade aux habitants bénéficiaires. Le coût de cette structure est estimé à 61 227 588 FCFA. Le tout nouveau Commandant de Brigade est le sous-lieutenant Yaya Togola.







La révélation