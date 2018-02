G5 Sahel: le financement de la force conjointe se précise - abamako.com

G5 Sahel: le financement de la force conjointe se précise Publié le dimanche 18 fevrier 2018 | RFI

© Autre presse par DR

Les militaires de la force conjointe du G5 Sahel lors de l`opération Hawbi.

Réunis à Munich, en Allemagne, pour la conférence sur la sécurité, les responsables africains ont évoqué la mise en place d'une force conjointe pour le G5 Sahel.

Avec notre envoyé spécial à Munich, Pascal Thibault



Les responsables réunis à la conférence sur la sécurité de Munich ont voulu faire passer un message : la sécurité du Sahel et la lutte contre le terrorisme ne concernent pas cette seule région mais l'ensemble de la communauté internationale.



Le 23 février prochain, lors de la rencontre de Bruxelles, des fonds supplémentaires doivent par ailleurs être trouvés pour achever le financement de la force conjointe du G5 Sahel.



« Le travail que nous allons faire le 23 février à Bruxelles est de pouvoir mobiliser les ressources pour les forces du G5 Sahel et commencer à discuter des questions de projets d'investissement à mener aussi bien sur les infrastructures, sur le développement du capital humain, sur la consolidation des infrastructures socio-économiques et le développement de l'agriculture et de l'élevage », explique Roch Marc Christian Kaboré.



Lutte contre le terrorisme et développement