Mali : le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle doit démissionner - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali : le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle doit démissionner Publié le dimanche 18 fevrier 2018 | maliactu

© aBamako.com par Momo

Journée d`information et de sensibilisation des chômeurs du Mali

Bamako, le 04 Aout 2017 le Ministre Ben Katra a présidé la cérémonie d`information et de sensibilisation des chômeurs du Mali Tweet

Le Collectif BI-TON lance un appel à la démission au Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle du Mali à la suite de la diffusion d’une vidéo à caractère pornographique à laquelle, le nom du ministre est associé.



la position du collectif BI-TON est claire :



on ne cherche pas à établir une quelconque culpabilité du Ministre Ben katra par ailleurs, nous lui demandons de démissionner du gouvernement pour la sérénité de l’action publique.



Compte tenu des graves accusations qui sont portées, et pour la sérénité de l’action publique, nous pensons qu’il n’a pas d’autre choix que de démissionner.



Le maintien de Monsieur Ben KATRA au gouvernement apporte un discrédit et de la gêne dans son action ministérielle.



Il sera très difficile pour les Maliens qu’un ministre qui fasse l’objet de telles accusations soit maintenu au gouvernement.







Le Président



Séga DIARRAH