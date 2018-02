Briefing hebdomadaire du Gouvernement : Baptême du feu réussi pour le nouveau Porte-parole ! - abamako.com

Briefing hebdomadaire du Gouvernement : Baptême du feu réussi pour le nouveau Porte-parole ! Publié le lundi 19 fevrier 2018 | Le Sursaut

Le nouveau ministre porte-parole du Gouvernement, Amadou Koïta a animé le mercredi 14 février, dans la salle de conférence du Centre d’Information Gouvernementale du Mali (CIGMA), le point de presse hebdomadaire du Gouvernement. Au menu des échanges : le compte rendu du Conseil des ministres tenu ce jour au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République Ibrahim Boubacar Keita, le voyage du Premier ministre dans la région de Mopti et le voyage du Chef de l’Etat à Koutiala.



Le premier point évoqué par le ministre porte-parole du Gouvernement sur le dernier Conseil des ministres portait sur l’adoption du projet de décret proposé par le ministre des Infrastructures et de l’Equipement, par rapport au transfert des compétences de l’Etat aux Collectivités Territoriales.







Selon le ministre Koïta, ce projet de décret entre dans le cadre du renforcement du processus de décentralisation que notre pays s’est engagé. Ainsi de façon méthodique, l’Etat est en train de mettre à la disposition des collectivités territoriales les outils et moyens adéquats pour que la décentralisation soit effective. Il dira que ce transfert des compétences est axé sur trois niveaux : le conseil régional, le conseil de cercle et la commune. Ces organes des collectivités ont pour mission d’élaborer la programmation et la mise en œuvre des politiques de développement économique sociale et culturelle des localités. Ce qui fait que les routes nationales vont restées sous tutelle de l’Etat, les routes régionales gérées par le conseil régional, les routes locales pour le conseil de cercle et les routes communales aux communes.



Le projet de texte régissant les chambres de métiers fut le deuxième point abordé par le ministre porte-parole du Gouvernement. Ce projet a été proposé par le ministre de l’Artisanat et du Tourisme. Selon ses explications, ce texte répond au souci de l’intégration sous régionale à travers l’UEMOA qui avait adopté un code communautaire des chambres de métiers. Ce code est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Son application amènera des changements notoires dans l’organisation des chambres de métiers à l’échelle nationale et régionale.



Enfin, le dernier point développé par le ministre Koïta concerne un projet de loi proposé par le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme sur la modification de la loi régissant la promotion immobilière.



Pour M. le ministre depuis la libéralisation du secteur, le gouvernement est confronté à un certain nombre de préoccupations notamment, la prolifération des agences immobilières qui se donnent mission de faire tout à la fois. Cette loi permettra d’assainir ce milieu.



Sur un tout autre plan, il a parlé du récent déplacement du Premier ministre dans la région de Mopti pour s’enquérir du dispositif sécuritaire mis en place pour sécuriser les populations de cette région.



Le porte-parole du Gouvernement dira que le Premier ministre lors de ce voyage a fait des annonces importantes, parmi lesquelles : l’ouverture d’un cadre de dialogue avec toutes les parties de la crise qui renoncent à la violence. La tenue des élections présidentielles dans le délai prévu par la Constitution, à ce niveau la date annoncée est la 29 juillet prochain.



Pour terminer, le ministre Amadou Koita a entretenu les journalistes sur le voyage de président de la République à Koutiala pour l’inauguration de certaines infrastructures de développement et de s’entretenir avec les forces vives de ce cercle.



Par Jean Joseph Konaté