Mairie de la commune V : Un budget de plus de 5,6 milliards de F CFA pour les 6 mois à venir - abamako.com

News Société Article Société Mairie de la commune V : Un budget de plus de 5,6 milliards de F CFA pour les 6 mois à venir Publié le lundi 19 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

Adopté par le conseil communal et approuvé par la tutelle, le budget pour les six mois à venir de la Commune V du district de Bamako est estimé à 5 685 760 000. La mairie a initié le recouvrement bioélectrique des taxes et redevances.



Le conseil communal de la mairie de la Commune V a offert un déjeuner de presse ce 17 février 2018 à Olympe Hôtel sous la présidence du maire Amadou Ouattara. Deuxième rencontre du genre, le maire en a profité pour présenter le bilan des activités de la mairie au cours des six derniers mois.







Amadou Ouattara a remis aux hommes de médias un document des activités réalisées. Une manière d’informer l’opinion communale et nationale de la consolidation des acquis et surtout de la mise en œuvre de son projet de société.



Dirigée par un conseil communal de 45 membres, dont 14 femmes, la Commune V compte une population estimée à 737 050 habitants dans huit quartiers : Badalabougou, Quartier-Mali, Torokorobougou, Séma-I, Daoudabougou, Sabalibougou, Kalabancoura et Baco-Djicoroni.



Selon le maire, les ressources financières utilisées au cours du 2e semestre de l’exercice budgétaire 2017 sont essentiellement des fonds propres de la mairie, des fonds ANICT et les subventions des partenaires nationaux et étrangers.



La collectivité a reçu au titre de 2017 plus de 8 millions de F CFA en provenance d’ANICT et plus d’un milliard non remboursable de partenaires. Ces fonds ont été utilisés pour le payement des salaires des enseignants, la réalisation d’infrastructures de santé, d’eau et d’assainissement.



Dans le document il ressort que la Commune a connu des difficultés foncières notamment celle liée au déguerpissement de 4000 personnes qui doivent être recasés à Mountougoula.



Comme perspectives des six mois à venir un budget consensuel a été adopté par le conseil et approuvé par la tutelle. Il est établi en recettes et en dépenses à 5 685 760 000 F CFA. La mairie s’est engagée dans le recouvrement bioélectrique des taxes et autres redevances.



Awa Sogodogo Stagiaire