En un mot : Menace évidente - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Editorial Article Editorial En un mot : Menace évidente Publié le lundi 19 fevrier 2018 | L’Indicateur Renouveau

© aBamako.com par FS

L`Assemblée Générale de mise en place du Comité de Pilotage de la Maison de presse du Mali

Bamako, le 15 Novembre 2014, s`est tenue l`Assemblée générale de mise en place du Comité de pilotage de la Maison Presse du Mali Tweet

La sécurité du Sahel et la lutte contre le terrorisme ne concernent pas que cette seule région, mais l’ensemble de la communauté internationale”. Ce message de la conférence sur la sécurité à Munich (RFA), rapporté par RFI, conforte l’idée que “le Mali est une digue. Si elle rompt, l’Europe sera submergée”.



En un mot : l’opérationnalisation de la Force conjointe du G5-Sahel s’avère d’une ardente obligation pour le monde civilisé, car aucune armée seule au Sahel aux frontières poreuses ne peut contenir la horde de terroristes et trafiquants.







La balle est donc dans le camp des donateurs, appelés à mettre la main à la poche à la table ronde de financement de G5-Sahel ce vendredi à Bruxelles. L’heure ne doit plus être aux hésitations parce que les ennemis de la paix sont inlassables. Les règles du jeu sont simples : financer la FC-G5 à hauteur des ambitions et impulser le développement des Etats du Sahel pour réduire, sinon enrayer l’influence de plus en plus grandissante des terroristes sur des populations de plus en plus esseulées pour un monde plus libre et sûr.



DAK