Festival de musique au Mali : la promotion de la paix à l’honneur! - abamako.com

En prélude au lancement de la cinquième édition du festival de musique au Mali, Spot on Mali music a organisé une conférence de presse le samedi 17 février. C’était sous l’égide de l’ambassadrice du Danemark au Mali, Winnie Petersen.



La musique favorise toujours le vivre ensemble, enseigne la sagesse populaire. C’est pourquoi, à travers cet évènement Spot on Mali entend promouvoir « la paix à travers l’expression culturelle ». Car, la culture réussit le plus souvent là où la politique a échoué. Il s’agit selon le directeur artistique du festival Barou Diallo, de faire la promotion des artistes maliens à travers le monde. A l’en croire, la culture malienne est à l’agonie. Pourtant, pense-t-il, la culture est la seule chose qui puisse nous aider à sortir de cette situation.







« La culture en plus d’être la colonne vertébrale de l’être humain, constitue une forme d’intelligence», renchérit l’artiste musicienne venue de Kidal, SennhausserKeltoun. Elle nous permet de se retrouver dans un cadre convivial et festif. Pour elle, les Maliens ne se connaissent pas assez. « On ne peut se connaitre qu’à travers la culture », martèle-t-il. Pour terminer, la chanteuse invite les Maliens à prendre du recul. Cela, affirme-t-elle, nous permettra de mieux se connaitre. Le festival de musique au Mali entre dans le cadre du « partenariat dano-malien » déclare pour sa part Winnie Petersen, l’ambassadrice du Danemark au Mali. C’est un lieu, une place très importante pour les échanges entre les deux pays.



L’édition 2018 du festival verra la participation de plusieurs artistes. Ces artistes ont été sélectionnés à travers un appel à candidature. Le festival se tiendra du 23 au 24 février à la maison des jeunes de Bamako. Pour rappel, Spot on Mali a été crée pour aider les artistes maliens.



Abdrahamane Sissoko