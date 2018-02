Ministère de l’économie numérique et de la communication : Serviteurs de la nation honorés - abamako.com

Ministère de l'économie numérique et de la communication : Serviteurs de la nation honorés
Publié le lundi 19 fevrier 2018

Parce qu’ils se sont bien comportés en inscrivant le nom du Mali dans le cadran de l’histoire, sans oublier d’inspirer et de servir de modèles aux nouvelles générations, qu’ils étaient en effet, plusieurs cadres du Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication à répondre présents dans la salle de conférence du MENC











La cérémonie présidée par le Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication (Arouna Touré) a regroupé parents et amis des récipiendaires. L’occasion était bonne pour le Ministre de mettre en valeur le travail effectué par les décorés au sein de leurs structures.



Il a au nom du chef de l’Etat et à son nom propre félicité les récipiendaires à mériter davantage cette distinction pour servir d’exemple.

En effet, les médaillés sont repartis entre les différents services du département : L’AGETIC, l’ORTM, l’AMAP, la SOTELMA, l’ANCD et la POSTE.

Trois cadres de l’AGETIC ont été décorés : Monsieur Bouréima Keïta, le DRH de l’agence a été décoré Chevalier de L’Ordre National. Quant aux deux autres : Monsieur Boubacar N’Diaye, Chef de Division RSI et Mademoiselle Aminata Sidibé, Chef de Section BLR/FO ont reçu, chacun la médaille effigie abeille.

Félicitations aux lauréats!



SCMP