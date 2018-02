Centre d’aide humanitaire et de secours : Les bonnes œuvres du Roi Salman - abamako.com

Centre d'aide humanitaire et de secours : Les bonnes œuvres du Roi Salman
Publié le lundi 19 fevrier 2018

Le Roi Salman Relief Center signe un accord pour sécuriser les médicaments destinés aux réfugiés syriens dans le camp de Za'tari. Le Centre de secours et de travaux humanitaires du roi Salman a signé un accord pour fournir un nouveau lot de médicaments et de fournitures médicales diverses à ses cliniques du camp de réfugiés de Za'tari, en Jordanie, contenant 112 articles d'une valeur de 557 157 SAR.











Ces accords sont la continuation des efforts de secours fournis par le Centre en faveur des populations touchées par les guerres et les catastrophes pour soulager les souffrances de l'asile et la difficulté d'assurer les conditions les plus élémentaires pour une vie décente.



Il est à noter que les cliniques du Centre de Secours King Salman dans le camp de Za'tari, ce qui signifie pas moins de 600 références par jour, est l'une des meilleures cliniques qui y travaillent grâce au personnel médical spécialisé qui supervise les meilleurs équipements et fournitures médicales.



Le Roi Salman Relief Center distribue des vivres et des abris dans le camp de l'Atma pour les personnes déplacées à Marib



Le Centre d'aide et de secours humanitaire King Salman a distribué de l'aide à 270 personnes déplacées dans le camp de réfugiés de l'Atma dans la province de Marib hier.



L'aide comprenait des paniers de nourriture pesant un panier d'environ 75 kilos, assez pour une famille de six personnes, en plus de la distribution de couvertures et de tapis, pour les personnes déplacées dans le camp.



Cette aide s'inscrit dans le cadre du plan global des opérations humanitaires au Yémen visant à soulager les souffrances du peuple yéménite à la suite de la crise humanitaire qu'il traverse.



Le Roi Salman Relief Centre distribue des sacs d'école aux étudiants syriens au Liban



Le Centre de secours et d'action humanitaire King Salman a distribué 2141 cartables aux étudiants syriens dans le gouvernorat libanais de la Bekaa.



Des sacs et des outils de papeterie que des élèves de différents groupes d'âge, du primaire au secondaire, ont été distribués.



Cette aide s'inscrit dans le cadre du soutien continu apporté par le Centre pour les réfugiés syriens dans divers domaines, y compris le domaine de l'éducation, qui tient compte de l'importance de fournir un environnement éducatif approprié aux enfants de réfugiés.



Le Roi Salman Relief Centre reçoit le premier lot de revêtement d'hiver au Liban



Le Centre d'aide humanitaire et d'aide humanitaire King Salman a reçu, par l'intermédiaire de son bureau au Liban, la première fournée de couvertures d'hiver et de couvertures destinées à être distribuées aux réfugiés syriens dans toutes les régions libanaises.



Le Centre de secours du Roi Salman et divers programmes de secours visent à assurer les conditions de vie de base des personnes déplacées et des réfugiés dans les pays voisins.



Le Centre du Roi Salman au secours du peuple yéménite



Le Centre d’aide humanitaire et de secours du Roi Salman de Riyadh qui fut créé en 2015 par le roi Salman Bin Abdul Aziz Al Saoud. Il a pour mission de porter secours aux personnes vulnérables à travers le monde, surtout celles qui sont dans des pays en crise et qui ont un besoin urgent de prise en charge humanitaire. Le centre entend concrétiser très bientôt un partenariat gagant-gagant avec le Mali, comme c’est le cas dans plus de 37 autres pays au monde, depuis moins de deux ans.



Conformément aux directives de SAR le Prince Mohammed Salman Ben Abdelaziz, Prince héritier et Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense, le centre a alloué 66,7 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie de choléra au Yémen en partenariat avec l'Organisation Mondiale de la Santé et l'UNICEF. À Riyad, trois projets humanitaires ont également été signés, d'un coût total de 10 959 866 dollars, avec l'Organisation mondiale de la santé, afin de compléter la réponse du Royaume à la lutte contre l'épidémie de choléra au Yémen.



Les représentants de l'Organisation au Royaume du Koweït et du Bahreïn, Dr. Ibraham Al-Zayq, ont signé l'accord en présence de l'Ambassadeur du Conservateur des Deux Saintes Mosquées au Yémen Mohammed bin Saeed Al Jaber.



Les projets signés (projet de diagnostic, projet de prévention et projet de surveillance) incluent celui du 14/11/2017. Signé deux projets de traitement et de coordination totalisant 22 740 133 $.



Son Excellence Dr Abdullah Al-Rabiah a exprimé aujourd'hui son bonheur au Centre d'aide humanitaire et humanitaire du Roi Salman pour la mise en œuvre du plan humanitaire global au Yémen en signant d'importants accords au profit du peuple yéménite, dans le cadre du projet global de prévention et de traitement du choléra.



Il a souligné que l'accord signé aujourd'hui avec l'Organisation mondiale de la santé inclura trois projets importants dans le diagnostic, la prévention et la surveillance, et ces programmes sont sans aucun doute très importants pour répandre la culture de prévention et d'élimination de l'épidémie de choléra.



Dr. Al-Rabiah a dit que le gardien des deux saintes mosquées le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud et Son Altesse le Prince héritier, que Dieu les préserve, la meilleure récompense pour leur grand soutien pour alléger les souffrances du peuple yéménite frère. Épidémie de choléra.



Il a ajouté que le projet de surveillance comprendra l'extension du système d'alerte précoce pour la surveillance du choléra afin d'assurer la coordination, la notification immédiate des cas, la confirmation des laboratoires et les mécanismes de réponse, y compris les 23 gouvernorats yéménites. Détection des cas suspects et aiguillage vers les établissements de santé et identification des zones les plus touchées par la mise en œuvre des campagnes de vaccination contre le choléra avec formation du personnel de santé sur la prévention et le contrôle des infections pour toutes les provinces et financement de plus de 400 000 lqa Le choléra.



Le projet diagnostique améliorera la capacité à détecter rapidement les cas de choléra et à renforcer les capacités des laboratoires locaux, notamment la détection des cas suspects, la vérification des sources, l'évaluation des résultats, les rapports aux bureaux de santé et aux équipes d'intervention.



Au nom de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Ibrahim Al-Ziq a remercié le gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud et Son Altesse le Prince héritier pour leur soutien continu au travail humanitaire dans le monde, notamment au Yémen.



Il a souligné que l'accord s'inscrit dans la continuité des accords précédents signés l'année dernière avec le Centre, où nous avons travaillé ensemble pour éliminer l'épidémie de choléra et inclure le diagnostic, la prévention et la surveillance.



Enfin, il signale que la Convention met l'accent sur la prévention et apprend aux gens à prendre des mesures sanitaires pour prévenir l'arrivée du choléra dans les zones indemnes de la maladie, et les zones touchées tentent de fournir un traitement en soutenant le Centre pour les centres. Santé au Yémen.



Une synthèse de Chahana Takiou