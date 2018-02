Evacuation des malades : IBK offre 42 ambulances tricycles médicalisées aux 36 Communes et 42 aires de santé du district sanitaire de Koutiala - abamako.com

Evacuation des malades : IBK offre 42 ambulances tricycles médicalisées aux 36 Communes et 42 aires de santé du district sanitaire de Koutiala Publié le lundi 19 fevrier 2018

Au-delà de la pose de la première pierre d’un nouvel hôpital ultra moderne d’une capacité de 250 lits extensible à 400 lits dans la ville de Koutiala, le Président de la République a offert 42 tricycles médicalisés du Groupe Togola-sa aux 36 Communes et 42 aires de santé du district sanitaire de Koutiala.



En marge de la pose de la première pierre d’un nouvel hôpital ultra moderne d’une capacité de 250 lits extensible à 400 lits pour un coût de réalisation de 12 milliards de F CFA, le Président IBK a offert 42 ambulances tricycles médicalisés.





Ces tricycles médicalisés du Groupe Togola-sa hautement appréciés par le Président de la République permettront de faciliter l’évacuation des malades dans les zones éloignés des 36 Communes et 42 aires de santé du district sanitaire de Koutiala.



Ces 42 tricycles ambulances médicalisées, de meilleure qualité et toutes certifiées, ont été fournies par le Groupe Togola-sa qui s’est impliqué dans le désenclavement sanitaire sans précédent et durable, en lançant depuis février 2017 sur le marché malien et sous régional, en partenariat avec une firme germano-hollandaise «Dutch Healt », les tricycles ambulances médicalisées, dont il est le représentant exclusif en Afrique de l’Ouest.



Créé en 2011 à Bamako avec un capital de 500.000.000 de francs CFA, le Groupe Togola commence à marquer son territoire. Depuis sa création, le Groupe dont le Président Directeur Général est Binaf Togola, excelle dans divers domaines tels que l’impression, l’import-export, l’équipement agricole, l’alimentaire, la distribution, les prestations de services, etc.



