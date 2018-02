Mali : comment l’opposition se met en ordre de marche pour la présidentielle de 2018 - abamako.com

Du siège de l’opposition aux QG des différents partis politiques engagés pour le changement de gouvernance en 2018, l’heure est aux préparatifs et chacun peaufine son plan. Un seul mot d’ordre : « L’alternance en 2018 pour sauver le Mali ».



« Sur le plan politique, il y a un déficit avec le pouvoir en place, qui n’arrive à maintenir le dialogue ni avec la société civile, ni avec l’opposition, ni avec les mouvements signataires de l’accord de paix. C’est une situation qui ne fait qu’aggraver les choses. » Soumaïla Cissé, chef de l’opposition malienne et président de l’Union pour la République et la démocratie (URD), principal adversaire d’Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) en 2013, ne décolère pas.



« L’accord de paix n’avance pas, alors que son application était censée se terminer dans les 24 mois après la date de sa signature [le 20 juin 2015]. Il n’y a pas de vision pour ce pays et pour preuve, nous en sommes au cinquième Premier ministre depuis l’arrivée de ce pouvoir en 2013. »

Un plan d’action en trois points



À Bamako, Soumaïla Cissé est loin d’être le seul à décrier la gouvernance d’Ibrahim Boubacar Keita. Ils sont trente-deux leaders de partis politiques à s’être engagés « pour l’alternance de pouvoir ». « La gouvernance de IBK nous mène droit vers le gouffre. Nous avons l’impression qu’il n’y a personne au gouvernail », dénonce Modibo Sidibé, président du mouvement FARE AN KA WILI, et ancien Premier ministre.



« Le pays est menacé, l’échec du président est patent. C’est impératif qu’il y ait une nouvelle direction à la sortie des prochaines élections », lance de son côté l’opposant Tiébilé Dramé, leader du Parena.



« Ce n’est pas une question d’homme, en réalité, mais nous voulons nous attaquer à tout ce système qui est aujourd’hui dépassé. L’homme malien a changé et il faut changer pour mieux répondre à ses besoins », dit Moussa Mara, président du parti Yelema et ancien Premier ministre d’Ibrahim Boubacar Keïta.



Au Mali, comme à l’extérieur du pays, l’opposition se prépare plus que jamais à ce rendez-vous électoral de 2018. Et pour parvenir à provoquer l’alternance, elle a un plan d’action axé sur trois points. « Dans un premier temps, on va mettre en réseau tous ceux qui sont pour l’alternance. Dans un second temps, nous allons travailler à un programme, qui sera le ciment entre tous ceux qui souhaite cette alternance », expose Tiébilé Dramé.

La candidature unique, pierre d’achoppement