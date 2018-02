Koutiala : L’UDD marque son territoire - abamako.com

Koutiala : L'UDD marque son territoire Publié le lundi 19 fevrier 2018 | La Dépêche

Visite du président IBK à Koutiala

Le parti de la colombe blanche, l’UDD a démontré sa force de mobilisation à Koutiala lors de cette visite du président de la République Ibrahim Boubacar Kéita. Venus de toutes les communes du cercle de Koutiala, les militants UDD ont brillé par leur présence massive à toutes les cérémonies pendant le séjour d’IBK. Sous la conduite de Oumar Bah Dembélé, Maire de Koutiala, l’UDD a réaffirmé son soutien ç toutes les actions du président Ibrahim Boubacar Kéita. Cette grande mobilisation est le témoignage clair de son soutien et de son engagement.



La très forte délégation du bureau politique national du RPM présente à Koutiala a eu droit à tous les honneurs des militants et cadres du parti à Koutiala. Tout fier, le président du RPM Dr Bocari Treta a multiplié les contacts et les échanges afin d’appeler les militants à la cohésion et à se tenir mobilisés pour les prochaines batailles électorales. Cette remarquable mobilisation rassure les membres de BPN du RPM quant aux prochaines échéances électorales.



Koutiala découvrir les affreuses bavures sur facebook



Dans la nuit du 15 février les populations de Koutiala étaient sonnées de découvrir les publications d’informations erronées sur l’actualité de leur ville. Toujours prompts à annoncer l’apocalypse quant il s’agit d’un fait relatif à IBK, certains maliens ont pris le malin plaisir d’exceller dans le mensonge et l’intox. C’est bien ce qui est arrivé ce jour ou il apparaissait sur certaines publications sur facebook qu’un carnage était survenu à Koutiala « faisant plus de vingt morts » suite à un accident de la route.



Nous étions encore à l’hôpital où le personnel était occupé à sauver la vies des trois personnes grièvement blessés, quand des parents de victimes on t vu avec effrois les commentaires démoniques de certains « facebookers nécrophages ». Pourtant, parmi ces « charognards », il y avait bien des prétendus journalistes. Certainement ceux qui n’ont aucune idée de l’éthique et surtout de la déontologie du noble métier.