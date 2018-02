Corsair représentée par APG au Mali - abamako.com

Corsair représentée par APG au Mali Publié le lundi 19 fevrier 2018

© aBamako.com par Androuicha

Vol inaugural de la compagnie Corsair à Bamako.

Bamako, le 30 janvier 2018 à l`Aéroport Modibo Keita Bamako-Sénou. Il a été procédé à une cérémonie de coupure de ruban à l’occasion de l’atterrissage du premier vol Paris-Bamako de la compagnie Corsair. Tweet

La compagnie Corsair a choisi APG (Air Promotion Group), pour être son représentant général et donc d'assurer sa commercialisation au Mali.



Depuis le 30 janvier, Corsair opère des vols entre les aéroports de Paris-Orly et Bamako, dans le cadre d'un accord de partage de codes conclu avec Aigle Azur. Dans un premier temps, Corsair desservira le Mali à raison d'une fréquence hebdomadaire le mardi, à laquelle viendront s'ajouter 3 fréquences, opérées par Aigle Azur les lundis, mercredis et dimanches. Corsair opérera une seconde fréquence le dimanche à partir du mois d'avril, portant ainsi à cinq le nombre de vols opérés chaque semaine par les deux compagnies entre les capitales française et malienne.



