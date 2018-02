Le nom d’Allah apparait dans un récipient - abamako.com

Machoun, sage-femme domiciliée chez son mari à Boulkassoumbougou, commune 1 de Bamako, a vu au fond de sa poêle le nom de Dieu écrit en arabe (photo).



C’était le samedi 3 février 2018 lorsqu’elle a fini de laver la poêle. Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus sur les lieux. Machoun nous a affirmé qu’elle a acheté le récipient il y a des années sans trace d’écriture et que sa bonne pouvait témoigner. Angoissés après le miracle qui venait de se produire, l’intéressée et son mari se sont rendus aussitôt chez l’imam du quartier pour être mieux édifiés. Ce dernier leur a assuré que ce miracle était signe de bonheur et qu’ils n’avaient rien à craindre.