Le Premier Ministre M.Soumeylou Boubeye Maiga a reçu cet après midi une délégation de la Fondation Veolia conduite par son délégué général M.Thierry Vandevelde.

Le Premier Ministre M.Soumeylou Boubeye Maiga a reçu cet après midi une délégation de la Fondation Veolia conduite par son délégué général M.Thierry Vandevelde. Publié le lundi 19 fevrier 2018

Deux sujets ont été abordés au cours de l’audience: la collecte et la gestion des déchets ménagers et l’accès à l’eau notamment dans la région de Gao.



Le délégué général de la Fondation Veolia a présenté au Premier Ministre un programme d’actions à impact rapide qui pourrait être déployés rapidement à Gao et permettrait un meilleur accès à l’eau et à l’assainissement des populations.



La Fondation Veolia est présente au Mali depuis une vingtaine d’années et a déjà mis en place de nombreux projets d’accès à l’eau notamment dans la région de Kayes.