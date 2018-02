Gao : Décès du Coordinateur adjoint du MOC pour le compte de la CMA - abamako.com

Gao : Décès du Coordinateur adjoint du MOC pour le compte de la CMA Publié le lundi 19 fevrier 2018

Patrouille Mixte à Gao

C’est une grosse perte pour le Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) de Gao et la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) en particulier. En effet, le coordinateur adjoint du MOC de Gao pour le compte de la CMA, le Colonel Malick Ag Acherif est décédé tôt ce lundi 19 février. Selon certaines sources, c’est depuis son retour de la prière de l’aube qu’il s’est endormi pour ne plus jamais se réveiller.



On ne lui connaissait aucune maladie apparente ni des ennuis de santé. Il faut rappeler que le Colonel Malick Ag Acherif est de la tribu des Ifoghas de Kidal.