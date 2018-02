Situation au Mali/Entretien téléphonique entre Bouteflika et Macron - abamako.com

Le Chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, a eu, aujourd’hui, un entretien téléphonique avec le président français, Emmanuel Macron.



«Son Excellence, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, a eu ce jour, un entretien téléphonique avec son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française», indique un communiqué de la présidence.





L’échange entre eux «a permis aux deux Chefs d'Etat de partager leurs analyses sur la situation au Mali et en Libye». «Ils ont aussi examiné les voies et moyens de renforcer encore davantage la dynamique de la coopération algéro-française enclenchée par le Sommet qui a regroupé les Présidents algérien et français à Alger, en décembre dernier», ajoute-t-on encore.



Il faut dire que les «échanges» entre responsables algériens et français se sont multipliés depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à la présidence française en mai 2017. D’ailleurs, quelques jours après son élection, celui-ci a eu un premier entretien téléphonique avec Bouteflika.



Un deuxième a eu lieu quelques semaines plus tard. Macron a par la suite effectué une visite en Algérie au mois de décembre de l’année dernière. Il y a une semaine, l'Amiral Bernard Rogel, chef d'Etat-Major particulier du président de la République française a effectué, pour sa part, une visite en Algérie.



