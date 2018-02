Bataille historique de Kôdialadan : Le 103ème anniversaire se tiendra les 9 et 10 mars 2018 à Zambougou - abamako.com

Publié le mardi 20 fevrier 2018 | Le Républicain

Situé dans le cercle de Kolokani à 67 kilomètre de Bamako, le site historique de la bataille de Kôdialanda a été, par décret n°2018 - 0042 / P- RM du 16 janvier 2018 classé dans le patrimoine culturel national. Heureux de cette décision, les ressortissants de la localité entendent organiser les 9 et 10 mars prochains, les manifestations de commémoration du 103ème anniversaire de cette bataille historique à Zambougou (cercle de Kolokani). L’information a été donnée le dimanche 18 février 2018 lors d’une conférence de presse tenue à la maison de la presse de Bamako.



Cette conférence de presse était animée par Dr Tjoh Diarra dit Apha Mandé, en présence de Soungalo Diarra du département de l’Elevage et de la Pêche, du Pasteur Thaddée Diarra, de Dr Madian Diarra dit Tiéman et de Sinè Diarra, tous ressortissants de la localité de Kolokani. Dans son allocution, le conférencier a mis l’accent sur la bataille historique de Kodialadan. Selon lui, entre 1915 et 1933, une insurrection contre le blanc a eu lieu dans plusieurs localités de Bèlèdougou. A sa suite, le pasteur Thaddée Diarra, président de la commission de Règlement du litige foncier de Kôdialanda a rappelé que le site historique de la bataille de Kôdialanda a été, par décret n°2018 - 0042 / P- RM du 16 janvier 2018 classé dans le patrimoine culturel national. « Cette décision est le résultat de l’effort et de l’engagement d’hommes et de femmes soucieux de la préservation de l’héritage culturel de notre cher pays et particulièrement de la région du Bèlèdougou. Bèlèdougou veut l’unité et la cohésion de tous ses enfants dans la mise en valeur du site de Kôdialanda. Par ma voix, les peuples du Bèlèdougou (Bamanans, Kakôlôs, Peuls, Markas, Malinkés, Maures, Sonrhaïs, pour ne citer que ceux-ci), prient les hautes autorités de notre pays de recevoir l’expression de toute notre reconnaissance et de notre gratitude. La population du Bèlèdougou est convaincue qu’elle peut toujours compter sur elles pour toutes autres étapes à venir dans le cadre de la protection et de la sauvegarde du patrimoine culturel du Mali », a-t-il déclaré. Enfin, il dira que les manifestations de commémoration du 103ème anniversaire de cette bataille historique sont prévues pour les 09 et 10 mars 2018 à Zambougou (non loin de Kolokani). En réponse aux questions des journalistes, le président de la commission d’organisation du 103ème anniversaire, Dr Madian Diarra dit Tiéman a fait savoir que l’événement sera placé sous le signe de la réconciliation nationale. Avant d’ajouter qu’au cours de cet anniversaire, il y aura les manifestations folkloriques, les visites guidées, les conférences débats et bien d’autres. A ses dires, le site de Kodialadan comprend 5 291 hectares.



Aguibou Sogodogo