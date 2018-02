DFM du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique : Magouille et affairisme au menu - abamako.com

DFM du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique : Magouille et affairisme au menu
Publié le mardi 20 fevrier 2018 | La Mutation

Selon les échos qui nous parviennent, la Direction des Finances et du Matériel (DFM) du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique serait aujourd’hui transformée une OPA (Offre Publique d’Achat) où les choses les mieux partagées seraient la gestion clanique des ressources humaines et financières ; l’achat de conscience et de silence ; magouille et affairisme… Autant dire qu’on y carotte des « sous » comme du petit pain ! « Incapable de se maintenir à leur poste, par leurs seuls résultats, les responsables de la DFM du département du Pr Samba Sow se voient ainsi obligés de délier les cordons de la bourse. Conséquence : 229,79 millions de francs CFA ont été volés à la DFM du département de la Santé et de l’Hygiène Publique.



Quelques exemples suffisent pour se rendre à l’évidence : le « prince » de la DFM a ordonné des paiements pour des travaux de construction non exécutés. Il s’agit de cinq marchés relatifs à des travaux de mise à niveau, de construction de services, de réhabilitation et d’extension à Bamako, Sekoro (Ségou) et Sikasso pour un montant total de 42,74 millions de FCFA », révèle un confrère de la place, qui décortique aussi que « La DFM du ministère de la Santé a ordonné le paiement de matériels livrés non conformes dans le cadre de l’exécution du marché relatif à la fourniture et à l’installation d’équipements destinés à 30 Centres de Santé Communautaire. Le montant total des matériels ainsi livrés se chiffre à 4,52 millions de FCFA. Et comme si cela ne suffisait pas, la DFM du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a ordonné le paiement de matériels et équipements non livrés pour un montant total de 2,5 millions de FCFA, concernant deux marchés », s’indigne le confrère qui fait référence à d’autres manquements de la DFM du département de la santé… Et de s’interroger : « Mais ce qui taraude les méninges de nos concitoyens, c’est la suite qui sera réservée au document d’enquête sur la gestion de la DFM de la Santé, lequel document accuse les responsables de la DFM de la Santé de « mauvaise gestion » ayant laissé un trou de 229,79 millions de francs CFA ? Les responsables de la DFM du département de la Santé répondront-ils un jour de leurs actes devant les tribunaux ? »







Samba Sidibé