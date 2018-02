Première fenêtre des éliminatoires de basketball hommes de la coupe du monde : Chine 2019 à Bamako : « Tout sera fin prêt » dixit Boniface Diallo - abamako.com

Première fenêtre des éliminatoires de basketball hommes de la coupe du monde : Chine 2019 à Bamako : « Tout sera fin prêt » dixit Boniface Diallo Publié le mardi 20 fevrier 2018 | La Mutation

Le 17 février 2018, la salle de conférence du Palais des sports de Bamako a servi de cadre à une conférence de presse animée par le président de la commission d’organisation et non moins Chef de cabinet du ministère des sports, Boniface Diallo et qui avait à ses côtés trois membres de la fédération malienne de Basket-ball membres de la dite commission. L’objectif c’est de faire le point sur les préparatifs de la première fenêtre c’est-à-dire les matches aller des éliminatoires de la coupe du monde de Basket-ball dont la phase finale se déroulera en 2019 en Chine.



Si tout se déroule bien comme prévu le Mali abritera la première fenêtre c’est à-dire les matches aller des éliminatoires de la coupe du monde de Basket-ball dont la phase finale est prévue en Chine en 2019. Outre le Mali, le Nigéria, le Rwanda et l’Ouganda s’affronteront à Bamako du 23 au 25 février prochain dans le groupe B avant les matches retour qui se joueront à Abuja au Nigéria en juin prochain. Et pour mieux organiser ces matches aller et rassurer surtout les férus maliens de la balle au panier et les pays participants, le président de la commission d’organisation, Boniface Diallo et ses membres ont rencontré les journalistes sportifs pour faire le point des préparatifs. Aux dires du président de la commission d’organisation et non moins chef de cabinet du ministère des sports, rien ne sera laissé ni négligé au hasard car c’est un événement inédit « C’est la première fois que FIBA-Monde confie un tel événement au Mali. Nous lançons un vibrant appel à tous les journalistes pour nous aider à la réussite de cet événement grandiose. Nous comptons beaucoup sur vous afin de réussir ce pari » a-t-il déclaré. Et M. Diallo de rassurer les journalistes que toutes les accréditations des journalistes seront fins prêtes d’ici le début. Pour ces éliminatoires qui débutent le 23 février prochain au pavillon des sports pour prendre fin le 25 février, le Mali sera face au Rwanda, à l’Ouganda et au Nigéria. Ainsi pour son premier match, les Aigles joueront pour leur premier match le Rwanda puis l’Ouganda et le Nigéria. Quant aux matches retours, ils sont prévus à Abuja au Nigéria en juin prochain. A l’issue de ces matches du groupe B, les trois premiers rejoindront d’autres qualifiés des autres groupes et qui seront repartis en deux poules de quatre. C’est à l’issue de cette troisième phase, on connaitra les cinq pays qualifiés pour la coupe du monde prévue en chine en 2019.



Programme



23 février 2018



15h30 : Ouganda-Nigéria



18h30 : Rwanda-Mali



24 février 2018



15h30 : Nigéria- Rwanda



18h30 : Mali-Ouganda



24 février 2018



15h30: Ouganda- Rwanda



18h30: Mali- Nigéria



Said