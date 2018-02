Circulation routière : A quoi servent les échangeurs Sebenicoro ? - abamako.com

Circulation routière : A quoi servent les échangeurs Sebenicoro ? Publié le mardi 20 fevrier 2018 | Le Témoin

Lors des travaux de la route de Sebenicoro, deux échangeurs ont été mis à la disposition des piétons pour traverser la voie. L’un est situé entre la maternité et le marché, et l’autre vers l’école publique. Pourtant, la plupart des accidents sur cette voie se produisent entre les deux ouvrages. Et pour cause, les usagers préfèrent gagner du temps en passant directement par la voie terrestre. Pourtant, les éléments du poste de police près de l’un des échangeurs s’occupent des Sotrama que de veiller à l’utilisation des échangeurs.



Selon certains agents de la circulation que nous avons approchés, l’utilisation des échangeurs est un devoir, voire une obligation pour tous les usagers sauf les vieilles personnes et les personnes handicapées mais du moment où l’information d’utiliser les échangeurs a été diffusée, ils ne peuvent obliger qui que ce soit à y recourir, expliquent-ils. Quant aux usagers approchés par nos soins, ils estiment que c’est une perte de temps et d’énergie de recourir aux échangeurs alors qu’il est possible de rallier les deux trottoirs en moins de deux minute. Quitte à y laisser la vie par imprudence ?



Zeina Diarra