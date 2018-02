Pour des élections apaisées au Mali… L’OIF va bientôt auditer le fichier électoral d’ici fin avril - abamako.com

News Politique Article Politique Pour des élections apaisées au Mali… L’OIF va bientôt auditer le fichier électoral d’ici fin avril Publié le mardi 20 fevrier 2018 | Mali Horizon

Le Comité d’experts pour les élections apaisées, mis sur pied par le ministère de l’Administration territoriale est activement à l’œuvre. Il vient de valider les termes de référence de l’audit du fichier électoral avec l’accord du ministre Mohamed Ag Erlaf. Le document sera transmis dans les prochaines heures à la Commission électorale nationale indépendante (CENI).



De bonnes sources, au moins 10 millions de nos francs devront servir à auditer le fichier électoral que certains acteurs politiques soupçonnent de comporter « quelques anomalies ».



Selon le président du Comité, Malick Touré, le ministre de l’Administration territoriale a une démarche et une disponibilité assez appréciables pour les travaux se déroulent avec diligence afin d’aller à des élections apaisées. « Malgré l’absence des membres de la majorité présidentielle, le travail se passe bien et nous venons de valider les termes de référence de l’audit du fichier électoral », nous a-t-il confié.



La commission d’audit sera présidée par la CENI et le financement de l’opération doit probablement revenir à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Un cabinet d’audit international va être recruté dans les prochaines semaines et, selon nos sources, dix jours de travail marathon seront réservés à ce contrôle du fichier électoral. Et ce travail devra se terminer au plus tard le 31 avril prochain afin de permettre à la Délégation générale aux élections de réajuster le répertoire des bureaux de vote.



Selon des experts dans le domaine une enveloppe d’environ 10 millions F CFA va servir à ce travail qu’accompliront six personnes dont un juriste et des informaticiens. Nous y reviendrons.



Bruno SEGBEDJI