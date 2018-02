Célébration de la journée d’anniversaire du CISM : La Direction du Sport militaire respecte la tradition - abamako.com

Célébration de la journée d'anniversaire du CISM : La Direction du Sport militaire respecte la tradition Publié le mardi 20 fevrier 2018 | La Mutation

Le 16 Février 2018, le Stade d’entrainement sportif de l’USFAS a été le théâtre de la célébration de la journée d’anniversaire du Conseil international du sport militaire. C’était en présence du représentant du Chef d’Etat-major des Armées, Colonel Abdrahamane Baby, chef d’Etat-major de la Garde nationale qui avait à ses cotés le Directeur du sport militaire, Colonel-major Ibrahim Diabaté. Etaient aussi présents des différents chefs d’Etat-major et directeurs de services des différents corps et du représentant du comité national olympique et sportif du Mali, Abdoul Wahab Zoromé.



18 Février 1948- 18 février 2018, cela faisait jour pour jour 70 ans que le Conseil international du sport militaire fut créé à Nice(France) par cinq pays à savoir la France, la Belgique, le Danemark, le Luxembourg et les Pays-Bas et composée des forces armées des pays qui y sont membres. Son but fondamental est de promouvoir l’activité sportive et l’éducation physique entre les forces armées des pays membres afin de favoriser la paix mondiale de plus en plus menacée par le phénomène du terrorisme. Fidèle à cette mission et en tant que membre de cette organisation sportive internationale, le Mali à travers sa direction du sport militaire a toujours célébré cet anniversaire. Et pour ses 70 ans, la tradition fut respectée le 16 février dernier avec brio avec la participation des différents corps des forces armées et de sécurité. Ainsi au cours de cette journée, plusieurs activités sportives furent à l’honneur. Et le directeur du sport militaire a profité de cette journée d’anniversaire du CISM pour faire le bilan de sa structure. Aux dires du Colonel-major Ibrahim Diabaté, un championnat interarmées fut organisé dans cinq disciplines à savoir l’Athlétisme, le football hommes et dames, le Basketball hommes et dames. « Ces compétitions ont permis de détecter d’une part des nouveaux talents pour renforcer les différentes disciplines sportives de l’USFAS et d’autre part, de contribuer au renforcement de la cohésion au sein de notre armée » s’est-il réjoui. Notons qu’au sein du conseil international, la délégation malienne est très active depuis sa création en témoigne tout récemment par la confirmation du directeur actuel, Colonel- major Diabaté comme membre du comité directeur de l’organisation du sport militaire en Afrique(OSMA) en remplacement de son prédécesseur en la personne de Colonel-major Moussa Moriba Traoré. « La pratique du sport est un moyen de promotion et de consolidation de la paix. Il surpasse les limites des frontières géographiques et des classes sociales. Il joue aussi un rôle significatif dans la réalisation de l’intégration sociale et du développement économique du pays. Le sport est un outil puissant de renforcement des liens, de fraternité é d’armes et de solidarité. Il cultive la non- violence, la tolérance, la justice donc le fair-play » a-t-il conclu.





Saïd