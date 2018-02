Oumar Daff, 3e Vice-President du stade Malien de Bamako: Un homme qui mérite respect et considération - abamako.com

Oumar Daff, 3e Vice-President du stade Malien de Bamako: Un homme qui mérite respect et considération Publié le mardi 20 fevrier 2018

S’il y a un homme qui remue ciel et terre pour maintenir la grandeur du Stade malien de Bamako depuis le départ de Boukary Sidibé et de Youssouf Traoré, c’est bel et bien le jeune opérateur économique, Oumar Daff. Et la question que tous les observateurs avertis de la scène footballistique malienne se posent aujourd’hui si ce jeune président n’est pas là au chevet de son club de cœur, qu’allait devenir aujourd’hui le Stade malien de Bamako ? Si l’arrivée d’Oumar Daff au poste du 3e vice-président chargé du football au sein du comité de gestion du Stade malien de Bamako avait été mal perçu par la majorité des supporters et sympathisants du club, aujourd’hui il ne fait aucun doute que n’eut été ce jeune opérateur économique, le détenteur de la coupe CAF en 2009 allait sans être la risée des clubs maliens. En effet n’en déplaise à ses détracteurs, Oumar Daff demeure le grand patron de l’un des plus grands clubs du pays au vu de ses efforts inlassables pour maintenir la flamme et la grandeur laissées par Mahamadou Samaké, Boukary Sidibé et Youssouf Traoré. Espérons que les supporters et sympathisants lui seront reconnaissants s’ils aspirent réellement au bonheur de leur club

Saïd