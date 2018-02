Nouvelle configuration djihadiste : Le chef Salah ad-Din quitte Ançar Dine et prête allégeance à l’Etat islamique - abamako.com

Nouvelle configuration djihadiste : Le chef Salah ad-Din quitte Ançar Dine et prête allégeance à l'Etat islamique
Publié le mardi 20 fevrier 2018

Mali: Le groupe islamiste Ansar Dine libère l`otage suisse Béatrice Stockly

24 avril 2012.Tombouctou.Mali. A un point de rendez-vous dans le désert de Tombouctou,les combattants de Ansar Dine montent la garde au moment de la libération de Béatrice Stockly enlevée le 15 avril dernier dans le nord du Mali Tweet

Selon l’agence Menastream qui suit les mouvements terroristes dans la région sahélienne, le chef de la Katiba Salah ad-Din, Soultane Ould Badi a décidé de prêter allégeance à "Amir al-Mu'mineen wa Khalifat al- Muslimeen" du fondateur de l’Etat islamique, Abou Bakr Al Baghdadi. Sultan Ould Badi alias Abu Ali a d’abord été membre fondateur du MUJAO 2011. Avant de passer au mouvement Ansar Dine en 2013.



Avec l’intervention militaire franco-africaine qui a permis la reconquête des grandes villes du nord du mali, il s’était réfugié en Libye, notamment à Syrte. Suite à l’insécurité grandissante qui sévit au Nord du Mali, il est revenu du théâtre libyen et repris la tête de sa katiba Saleh Dine nouant des alliances avec des peuls Toloobé, des Arabes et des Touareg. En décembre dernier, on signalait un rapprochement stratégique entre lui et le chef de l’Etat islamique au Grand Sahara, Adnan Abou Al-Walid Al-Sahraoui avec qui il cogérait le MUJAO. Tous les deux ont également des transfuges du mouvement Al-Mourabitoune de l’Algérien Mokhtar Belmokhtar. Sultan Ould Bady serait originaire de la tribu Arabe Lamhar, principalement basée dans la région de Gao.



Signalons que Sultan Ould Bady avait décidé de claquer la porte du MUJAO pour fuir les sanctions qui pouvaient découler de l’ajout de ce mouvement dans la liste noire de l’ONU. Il avait ensuite rejoint Ançar Dine qui ne figurait pas encore dans cette liste.



C’est donc une défection de taille que vient de subir le mouvement djihadiste Ançar Dine d’Iyad Ag Ghali. Une saignée qui aura certainement des répercussions au sein de la Katiba d’Ançar Dine du Macina du prêcheur radical Amadou Koufa. Toutefois, il semble peu évident que cette situation puisse freiner les attaques qui se multiplient dans plusieurs localités du pays.