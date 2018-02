Burkina Faso : Un camion immatriculé au Mali avec une importante cargaison de drogue - abamako.com

Burkina Faso : Un camion immatriculé au Mali avec une importante cargaison de drogue Publié le mardi 20 fevrier 2018

© Autre presse

Lutte contre le banditisme : Une importante quantité de drogue saisie

La drogue sous toutes ses formes menacent notre société

Un camion (immatriculation malienne) en provenance du Ghana et transportant de la drogue a été intercepté, le samedi 17 février dernier, par la douane burkinabè. L'opération de décharge et d'évaluation de la quantité a été supervisée par la Direction Générale de la Douane.



Pour le Directeur Général de la Douane, c'est une prise importante qui a nécessité une vigilance et un professionnalisme de la part des agents. La drogue saisie est notamment du cannabis qui fait des ravages dans la région ouest-africaine. De nombreux pays sont concernés par ce trafic qui prend de l’ampleur.



Pour l’heure, une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur la destination finale de cette cargaison. Notons également que ce trafic connait beaucoup plus d’ampleur dans les pays où certaines parties sont incontrôlées par l’Etat central tel que le cas du Mali.