Edito : Des écervelés qui déshonorent le Mali
Publié le mardi 20 fevrier 2018 | Le Pays

Méconnaissable, le Mali l’est aujourd’hui. Des habitudes inhumaines qui foulent au pied les valeurs traditionnelles du pays sont monnaie courante. Diffusion de vidéos à caractère pornographique, des audio dans lesquelles certains draguent ou négocient leur apport pour la réussite d’une mission, des images indécentes… Voilà l’image qu’offrent des enfants du Mali au reste du monde. Des subtilités qui éloignent les fils du pays de l’essentiel, c’est-à-dire la menace qui est sur le point de submerger la stabilité de la Nation. C’est la raison de la présence du monde entier au chevet du Mali. Au moment où ces hommes et femmes venus d’ailleurs, qui risquent leur vie loin de leur terre d’origine et de leurs familles, l’instant est le mieux placé pour des écervelés de s’adonner à la boufonnerie. Le seul objectif recherché par ces actes barbares, c’est de nuire son prochain pour la simple raison de divergence de vue. Qu’ils comprennent que c’est l’heure de la démocratie et chacun est libre de dire ce qu’il pense quant à la gestion de la Nation.



Cette notion mal comprise a conduit à ce qu’on constate comme sport favori de certains Maliens. Il faut le dire sans tabou. Tout est parti du camp présidentiel et je connais des hommes à la solde du régime qui n’ont autres missions que de fourrer le nez dans la vie autrui à la recherche des choses compromettantes afin de les mettre à la portée de tous via les réseaux sociaux. Ils sont payés pour ça. Avant de poster les images ou des audio de certains considérés comme des ‘’ennemis’’, ces derniers sont d’abord appelés en vue de les intimider et pour ne pas les exposer on les demande de se taire, d’arrêter de critiquer le régime.



Cette nouvelle stratégie, en panne d’argument, d’abattre tous ceux qui critiquent la gouvernance actuelle, a révolté le camp adverse constitué d’activistes, de politiques, de citoyens lambda qui ne se laisse plus faire. Raison pour laquelle nous constatons à tout moment des post qui ne font pas honneur au Mali. Cela est devenu la seule arme de tous de nos jours. Parfois, la source n’est pas connue mais il faut comprendre que derrière il y a une volonté de X. ou Y. de détruire la vie de quelqu’un.



Les autorités sont interpellées. Qu’elles soignent l’image de la nation malienne à travers des sanctions et cela doit commencer par le camp du régime. Que les hommes et femmes, que nous connaissons tous, à leur solde soient en premier traqués et traduits devant les juridictions compétentes.



Je suis pour le combat contre certaines pratiques surtout quand elles peuvent nuire l’image de nos institutions et le cadre juridique dans lequel ce combat doit être mené est connu. Alors il ne faudrait pas qu’on outrepasse cette disposition et se donner pour sport favori briser la vie de toute une famille. C’est inhumain.



Faites vos combats, arguments contre arguments. C’est ça l’harmonie de la démocratie. Que chacun comprenne, le Mali est la seule chose qui réunit tous les Maliens. Chacun pense l’aimer de sa manière mais sans critique personne ne pourra voir ses défauts, les admettre, les corriger au bénéfice de la Nation.



Boubacar Yalkoué