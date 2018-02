Emission ‘’le Grand Déballage’’ : Le présentateur Yéli Mady Konaté innove ! - abamako.com

Après quelques mois de repos, l’équipe de l’émission ‘’le grand déballage’’ revient avec du lourd. L’enregistrement du tout premier numéro de l’année s’est tenu le jeudi 15 février dernier à Africable télévision. L’émission est produite par l’agence ‘’Sentinelle Sud’’ et présentée par Yéli Mady Konaté. Pour ce premier numéro de 2018, les chroniqueurs se sont prononcés sur les sujets brulants de l’actualité.



L’objectif de cette émission est de parler des maux de la société avec bonne humeur afin de proposer des solutions. L’enregistrement de l’émission a duré une heure trente minutes et contenait plusieurs rubriques. Si avant, il y avait quelques rubriques, cette année, le présentateur a voulu du lourd sur son plateau. Il s’agit de la rubrique où les gens appellent pour expliquer leurs problèmes afin de chercher les solutions adéquates. A tout cela s’ajoute la rubrique santé.







Yeli Mady Konaté connu sous plusieurs casquettes, animateur à la radio Kledu, rappeur, entrepreneur, producteur et activiste est un jeune leader dynamique qui se met au service de la population. Comme toujours, son amour et son dévouement pour son pays n’a pas de limite.



Son combat pour aider les gens augmente de jour en jour. Le grand déballage est une émission qui sert à résoudre les maux de la société en plus d’être un talk-show. Promoteur de l’agence de communication ‘’Sentinelle Sud’’, Yéli avec ses nombreux projets ne cesse de surprendre.



Le jeune aux nombreux talents cachés contribue au développement de son pays en sa manière comme dans cette émission le grand déballage. Pour cette première émission de 2018, il y avait autour de Yeli, huit (8) chroniqueurs qui ont parlé de l’actualité de la semaine. Le chroniqueur humoriste Tassouma Kissai de son vrai nom Handédéou Alassane Maïga a sorti un recueil de poèmes qui a pour titre ‘’les vers d’espoir’’ qui résume tous les maux qu’un jeune de 25 ans peut endurer. Durant une heure de temps, ils ont parlé de l’actualité de la semaine, les évènements qui ont marqué le pays durant la semaine. Nombreux sont les sujets qui étaient au rendez-vous, comme les sujets politiques, de comédies, l’actualité des artistes, etc…



« Nous avons une nouvelle initiative personnelle dénommée initiative WILLI pour aider les associations », a laissé entendre Yeli Mady Konaté.



Aoua Traoré