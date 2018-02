Kick Boxing : Le double champion d’Afrique Moussa Guidjéra est de retour à Bamako - abamako.com

En provenance de Lomé où il séjournait depuis son double titre de champion d’Afrique de Kick Boxing des moins de 85 kilos remporté à Bamako, Moussa Guidjéra a été accueilli le samedi 17 février dernier à l’Aéroport Président Modibo Keita de Senoupar le président de la Fédération Malienne de Kick Boxing, Dr Abdoulaye Coulibaly, le secrétaire général de la même Fédération, maître Issa Traoré, le DTN, maître Kassim Diabaté et les supporters de l’Union Nationale des Supporters des Aigles du Mali (UNASAM). Ce retour rentre dans le cadre des préparatifs du championnat du monde intercontinental qui se déroulera à Bamako du 11 au 12 mai prochain.



Après son séjour à Lomé depuis qu’il a remporté le double titre de champion d’Afrique de Kick Boxing le 29 décembre dernier au Palais des Sports SalamatouMaiga, Moussa Guidjéra est de retour à Bamako depuis le samedi 17 février dernier. Il a été accueilli à l’Aéroport Président Modibo Keita par les membres de la Fédération Malienne de Kick Boxing et de Disciplines Associées dont le président,Dr Abdoulaye Coulibaly, le secrétaire général, maître Issa Traoré, le DTN, maître Kassim Diabaté. Enveloppé aux couleurs du Mali comme à chacune de ses victoires, détenant le trophée du champion d’Afrique de Kick Boxing, Moussa Guidjéra a exprimé toute sa fierté d’être accueilli par ses fans.



« Je suis vraiment très content aujourd’hui. J’étais là il y a un mois, je suis reparti en congé, je suis revenu retrouver mes fans qui sont sortis pour m’accueillir. Vraiment, c’est une grande fierté pour moi », s’est réjoui le vainqueur du championnat d’Afrique de Kick Boxing au Cameroun en 2015 et celui de Bamako en 2017.



Selon le président de la Fédération Malienne de Kick Boxing, Dr Abdoulaye Coulibaly, Moussa Guidjéra est venu pour entamer les préparatifs du championnat du monde intercontinental qui va se dérouler à Bamako du 11 au 12 mai prochain. Il a précisé que Moussa Guidjéra ira en Thailande, pays qui a vu naître le Kick Boxing pour se préparer. D’après lui, c’est grâce à son titre défendu à Bamako le 29 décembre dernier que le Mali a obtenu de la part du président de la Confédération Africaine de Kick Boxing, le droit d’organiser le championnat du monde intercontinental de Kick Boxing.



Confiant, l’ambition de Moussa Guidjéra après le titre de double champion d’Afrique de Kick Boxing obtenu au Cameroun en 2015 et à Bamako en 2017 est de décrocher le titre de champion du monde intercontinental de Kick Boxing qui se déroulera à Bamako du 11 au 12 mai prochain. «Les ambitions d’un boxeur est d’être seulement champion. Si je suis bien entraîné, je pense qu’on aura un bon résultat », a-t-il indiqué.



A titre de rappel, c’est le 29 décembre dernier au Palais des Sports SalamatouMaiga que Moussa Guidjéra a décroché le titre de double champion d’Afrique de Kick Boxing en envoyant au KO au 3ème round, son adversaire venu du Nigéria.



Almihidi Touré