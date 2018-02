Misahel : Pierre Buyoya appelle à la tenue des élections générales à venir dans les délais constitutionnels - abamako.com

Le président de la Misahel a tenu une conférence de presse hier, lundi 19 février 2018, dans la salle de conférence de l’hôtel Kimpeski. L’occasion pour lui de non seulement se prononcer sur la situation polico-sécuritaire au Mali et dans la région du Sahel mais aussi expliquer l’apport de la Misahel.











Dans son exposé, Pierre Buyoya s’est, dans un premier temps, penché sur la situation politico-sécuritaire au Mali. D’abord, parlant de la situation politique actuelle de notre pays, le président de la Misahel affirme qu’elle est dominée par la préparation des prochaines échéances électorales et la mise en œuvre du processus de paix. En ce qui concerne la tenue des élections, l’ex président Burundais estime qu’elle s’impose pour que le Mali demeure. Elles doivent aussi se tenir dans les meilleures manières. « Les élections doivent se tenir et dans les délais constitutionnels… », a-t-il déclaré.



Et de préciser que pour la bonne tenue de ces élections, les politiques, la société civile … doivent forcement collaborer. Aux dires de Pierre Buyoya, il n’y a aucun pessimisme quant à la tenue des élections générales même si la situation sécuritaire est dégradante. « Il faut créer des conditions pour organiser ces élections car sans cela, le Mali sera confronté à d’autres problèmes plus sérieux », a-t-il souligné. Selon Buyoya, l’Union Africaine et la Misahel soutiendront l’Etat malien pour la bonne organisation des élections présidentielles et législatives prochaines.



Quant au processus de paix, il a connu des hauts et des bas selon le président de la mission Misahel. Il a profité de l’occasion pour saluer les parties maliennes pour le progrès constaté lors de la 23ème session du comité de suivi. Le président laisse entendre que la Misahel encourage les débats réalistes entre les parties pour que la paix soit.



Dans le second point, le président de la Misahel n’est pas passé par quatre chemins pour affirmer que l’insécurité règne malgré les efforts des uns et des autres. « Nous avons une situation de sécuritaire difficile au Mali et dans le sahel », a-t-il déploré. Aux dires de son président, la Misahel encourage les actions du gouvernement malien à stabiliser le centre du pays car la situation n’est pas rose.



Par ailleurs, Buyoya informe les hommes de medias maliens que l’Union Africaine continue à appuyer fortement l’initiative du G5 sahel dans sa mission de sécurisation du sahel notamment la création de la force conjointe.



La Misahel continuera de soutenir les processus de paix dans le cadre du comité de suivi mais aussi dans tous les débats auxquels elle est sollicitée. Elle appuyer toutes les reformes en rapport avec la mise en application de l’accord comme l’organisation d’un séminaire sur la problématique de la décentralisation et soutiendra toutes les démarches du processus électoral, a conclu Buyoya.



Boureima Guindo