YOUWAROU : remise de matériel et d’équipements destinés à l’irrigation et au maraîchage - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région YOUWAROU : remise de matériel et d’équipements destinés à l’irrigation et au maraîchage Publié le mardi 20 fevrier 2018 | Studio Tamani

Tweet

YOUWAROU : trente-quatre villages des 3 communes du cercle de Youwarou, dans la région de Mopti ont reçu du matériels et des équipements destinés à l’irrigation et au maraîchage. Le lot de matériel est composé de batteuses, de décortiqueuses, de grillage de clôture, de kits d’étuvages et du petit matériel. Cette aide d'une valeur de 7 Millions de F CFA est un geste du Programme d’Appui au sous-Secteur de l’Agriculture PASSIP/REAGIR. Elle vise à valoriser la production du riz et développer la production maraîchère auprès de 35 sociétés coopératives.