Dérives sur les réseaux sociaux : « l’Etat interpellé » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Dérives sur les réseaux sociaux : « l’Etat interpellé » Publié le mardi 20 fevrier 2018 | Studio Tamani

© Autre presse par DR

Facebook

Tweet

Des vidéos malsaines continuent d’être diffusées sur les sociaux au Mali. Une vidéo à caractère pornographique montrant une autorité du gouvernent circule sur la toile depuis le weekend dernier. La pratique se répand et relance le débat sur la réglementation des réseaux sociaux.



Depuis plus de 3 jours, une vidéo montrant une personnalité du gouvernement dans une position délicate circule sur les réseaux sociaux. La vidéo qui dure près de 4mn, montre un monsieur qui s’adonne à un comportement inadéquat et contraire à la morale.



Les proches du ministre nient la véracité de la vidéo. Ils parlent même « d’un montage grotesque ». Selon eux, c’est un réseau d’arnaqueur qui est derrière la vidéo. Le réseau se trouverait entre le Benin et le Mali.

La brigade des mœurs et de l’enfance a annoncé l’ouverture d’une enquête par la police.



Depuis un certain moment, des vidéos à caractère pornographique sont diffusées sur les réseaux sociaux. En début du mois de février, une vidéo montrant 4 jeunes garçons entrain de violer une jeune fille à fait le tour des réseaux sociaux.

Face à cette situation, la société civile pointe du doigt l’effritement de l’éducation parentale. Certains observateurs exigent de l’Etat une réglementation en matière d’utilisation des réseaux sociaux.



Ben Chérif Diabaté, membre du Réseau des communicateurs traditionnels du Mali (Recotrade)