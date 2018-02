Ligue des champions : Le Stade Malien dit adieu à la compétition dès les tours préliminaires - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Ligue des champions : Le Stade Malien dit adieu à la compétition dès les tours préliminaires Publié le mercredi 21 fevrier 2018 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Le Stade malien tenu en échec 1-1 par Williamsville Athlétic Club de la Côte d`Ivoire

Le Stade malien a été tenu en échec 1-1 par Williamsville Athlétic Club de la Côte d`Ivoire en ligue des champions, le Samedi 10 Février 2018 au Stade Modibo Keita. Tweet

Le Stade malien de Bamako s'est incliné 0-1 ce mardi 20 Février 2018 à Abidjan face à Williamsville Athlétic Club en match retour des tours préliminaires de la ligue des Champions.



Une fois de plus, les blancs de Bamako ont pêché à la fin de la rencontre car il ont encaissé l'unique but de la rencontre dans le temps additionnel (93 mn). Le Stade malien de Bamako, avec cette défaite dit adieu à cette compétition dès les tours préliminaires comme l'année passée.



Une fois de plus les protégés de Sekou Seck, coach du stade malien pêchent à cause du manque de compétition au Mali.



Le deuxième représentant malien en ligue des champions l'AS Réal de Bamako doit croiser le fer ce mercredi 21 Février 2018 au Nigeria. L'AS Réal également a concédé un match nul à Bamako lors du match aller.



Fsanogo/aBamako